थार-फॉर्च्यूनर मालिकों से दमन के कलेक्टर ने क्या शपथ दिलवाई?: किरण मजूमदार-शॉ ने की तारीफ





इन दिनों सोशल मीडिया पर दमन (Daman) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा है। वीडियो में महिंद्रा थार (Mahindra Thar) और टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) जैसी लोकप्रिय एसयूवी के मालिकों को एक जगह इकट्ठा करके उनसे सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग की सार्वजनिक शपथ दिलवाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा आयोजित इस जागरूकता अभियान की चर्चा अब ऑटोमोबाइल प्रेमियों के साथ-साथ उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों के बीच भी हो रही है।