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मानसून के दौरान कार चलाने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है - कार के अंदर नमी और गंदगी का प्रवेश। भीगे हुए जूतों के तलवों से पानी, कीचड़ और नमी पैडल तथा फुटवेल के आसपास जमा हो जाती है। भले ही आपकी कार में रबर या फैब्रिक के फ्लोर मैट्स लगे हों, लेकिन पानी अक्सर इनके नीचे रिसकर कारपेट तक पहुंच जाता है। यदि यह नमी लंबे समय तक दबी रहे, तो कारपेट खराब हो सकता है और उसमें से गंदी बदबू आने लगती है।