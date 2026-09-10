लग्जरी कार निर्माता कंपनी एस्टन मार्टिन (Aston Martin) और प्रीमियम बाइक ब्रांड ब्रफ सुपीरियर (Brough Superior) ने अपनी नई सुपरबाइक AMB 002 Roadster से पर्दा उठा दिया है। दोनों कंपनियों की साझेदारी से तैयार AMB 002 Roadster कंपनी की पहली सड़क पर चलने के लिए कानूनी रूप से मान्य मोटरसाइकिल है। इससे पहले दोनों कंपनियां AMB 001 और AMB 001 Pro जैसी केवल ट्रैक के लिए बनाई गई मोटरसाइकिलें पेश कर चुकी हैं। नई AMB 002 Roadster में कार्बन-फाइबर बॉडी, कॉम्पैक्ट डिजाइन और खुले मैकेनिकल हिस्सों के साथ दोनों ब्रांडों की खास डिजाइन पहचान को आगे बढ़ाया गया है।

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