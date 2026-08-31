जानें इंश्योरेंस क्लेम का जरूरी नियम: पार्क की हुई कार पर बच्चों ने लगा दी खरोंच, तो क्या मिलेगा बीमा क्लेम?

नो-क्लेम बोनस (NCB) का नुकसान: छोटी खरोंच के लिए बीमा क्लेम करने से पहले मरम्मत का खर्च और संभावित नुकसान का आकलन जरूर करना चाहिए। क्लेम लेने पर आपका नो-क्लेम बोनस प्रभावित हो सकता है। यदि आप पूरे साल कोई क्लेम नहीं करते हैं, तो आपको इंश्योरेंस रिन्यूअल पर 'नो-क्लेम बोनस' (NCB) के रूप में प्रीमियम पर बड़ी छूट मिलती है। स्क्रैच का क्लेम करते ही आपका NCB शून्य (Zero) हो जाएगा।

जेब से खर्च करने की समझदारी: कई मामलों में मामूली खरोंच की मरम्मत का खर्च स्वयं उठाना ज्यादा समझदारी भरा हो सकता है। अगर स्क्रैच को ठीक कराने का खर्च मामूली है, तो उसे अपनी जेब से बनवाना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए केवल बड़े डिस्काउंट या पॉलिसी कवर को देखकर क्लेम करने से पहले, मरम्मत की लागत और नो-क्लेम बोनस में संभावित नुकसान की तुलना करना बेहतर रहेगा।