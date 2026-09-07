फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Hyundai Bayon-Based Crossover SUV Leaked Specs: Check Expected Price, Design And Engine Options

ह्यूंदै की बेयॉन-आधारित नई क्रॉसओवर एसयूवी की डिटेल्स लीक: क्रेटा से नीचे रखी जाएगी, कितनी हो सकती है कीमत?

Mon, 07 Sep 2026 08:07 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 07 Sep 2026 08:07 PM IST
सार

ह्यूंदै की क्रेटा से नीचे पोजिशन होने वाली नई मिड-साइज एसयूवू को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। इसे त्योहारी सीजन के दौरान लॉन्च किए जाने की तैयारी है। लॉन्च से पहले इसके डिजाइन, इंजन और संभावित कीमत से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आई हैं।

विज्ञापन
Hyundai Bayon-Based Crossover SUV Leaked Specs: Check Expected Price, Design And Engine Options
Hyundai SUV Details Leaked - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ह्यूंदै एक नई 4-मीटर से बड़ी बेयॉन-आधारित क्रॉसओवर एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। यह नया मॉडल कंपनी के पोर्टफोलियो में लोकप्रिय ह्यूंदै क्रेटा (Creta) के ठीक नीचे स्थित होगा। 
विज्ञापन


मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस आगामी मॉडल की लीक हुई जानकारियों ने ऑटो जगत में काफी उत्सुकता बढ़ा दी है। कंपनी इस नई एसयूवी को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान लॉन्च करने की योजना बना रही है। 
विज्ञापन

 

इस नई SUV का एक्सटीरियर डिजाइन और लुक कैसे होंगे?

पारंपरिक बॉक्सी SUV डिजाइन के बजाय, इस नए मॉडल को एक स्पॉर्टी क्रॉसओवर-प्रेरित लुक दिया गया है:
  • फ्रंट प्रोफाइल: पारंपरिक बॉक्सी SUV डिजाइन के बजाय नई ह्यूंदै एसयूवी में क्रॉसओवर से प्रेरित डिजाइन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार, आगे की तरफ ऊपर की ओर पूरी चौड़ाई में LED लाइट बार दी गई है, जबकि स्प्लिट हेडलैंप सेटअप अपनाया गया है। 
  • साइड प्रोफाइल: साइड प्रोफाइल में ऊपर की ओर जाती विंडो लाइन और C-पिलर के पास प्रमुख कर्व या किंक दिखाई देता है। बॉडी क्लैडिंग को सीमित रखा गया है। इसके अलावा पुल-टाइप डोर हैंडल, फंक्शनल रूफ रेल्स और काफी उभरे हुए व्हील आर्च दिए गए हैं, जो ह्यूंदै एक्सटर (Hyundai Exter) की याद दिलाते हैं।
  • रियर प्रोफाइल: रियर डिजाइन को भी फ्रंट प्रोफाइल के अनुरूप रखा गया है। यहां पतली LED लाइट स्ट्रिप दी गई है, जबकि रूफ पर एक प्रमुख स्पॉयलर नजर आता है। बूट लिड हैंडल को टेलगेट के बीचों-बीच रखा गया है। SUV में डुअल-टोन पेटल-स्टाइल अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, जो इसके क्रॉसओवर लुक को और मजबूती देते हैं। बंपर पर लगे मुख्य हेडलैंप यूनिट्स का डिजाइन ह्यूंदै वर्ना (Hyundai Verna) से मिलता-जुलता दिखाई देता है। फ्रंट बंपर में दो हिस्सों वाला एयर इनटेक दिया गया है और इसके बीच में रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई गई है 

 

केबिन के भीतर इंटीरियर, स्क्रीन और कौन-से फीचर्स मिलने की उम्मीद है?

आधुनिक ह्यूंदै गाड़ियों की तरह इस नई एसयूवी के केबिन को भी काफी हाई-टेक और प्रीमियम ब्लैक-एंड-व्हाइट कलर स्कीम में तैयार किया गया है:
  • ट्विन-स्क्रीन लेआउट: डैशबोर्ड पर एक बड़ा ट्विन-स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जो वेन्यू (Venue) के टॉप वेरिएंट्स में मिलने वाली 12.3-इंच की स्क्रीन जैसा दिखता है।
  • स्टीयरिंग व्हील: कार में डुअल-टोन स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिस पर मोर्स कोड में 'H' अक्षर को दर्शाने वाला फोर-डॉट पैटर्न बना हुआ है।
विज्ञापन

Hyundai Bayon-Based Crossover SUV Leaked Specs: Check Expected Price, Design And Engine Options
Hyundai Bayon (For Reference Only) - फोटो : Hyundai

कार में कौन-सा इंजन मिलेगा और क्या इसमें सीएनजी का विकल्प भी आएगा?

पावरट्रेन के मामले में यह SUV ह्यूंदै क्रेटा से थोड़ी अलग हो सकती है:
  • पेट्रोल इंजन: इसमें क्रेटा वाला ही 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो 115 hp की पावर जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी (CVT) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा।
  • पहली बार 4-मीटर से बड़ी गाड़ी में CNG: रिपोर्ट के मुताबिक, ह्यूंदै पहली बार अपने 4-मीटर से लंबे किसी वाहन में कंपनी-फिटेड सीएनजी (CNG) का विकल्प भी दे सकती है।

इस नई SUV की संभावित कीमत क्या होगी और बाजार में इसकी क्या रणनीति रहेगी?

  • रिपोर्ट के मुताबिक, क्रेटा के नीचे स्थित होने के कारण, इस नई क्रॉसओवर एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 9 लाख रुपये से 14 लाख रुपये के बीच रहने का अनुमान है।
  • इस प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में ह्यूंदै मारुति सुजुकी की तरह ही 'टू-प्रॉंग्ड स्ट्रैटेजी' (यानी एक ही सेगमेंट में दो अलग-अलग बॉडी स्टाइल वाले मॉडल्स) अपनाकर बाजार में अपनी हिस्सेदारी और ज्यादा मजबूत करना चाहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed