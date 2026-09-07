ह्यूंदै की बेयॉन-आधारित नई क्रॉसओवर एसयूवी की डिटेल्स लीक: क्रेटा से नीचे रखी जाएगी, कितनी हो सकती है कीमत?

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस आगामी मॉडल की लीक हुई जानकारियों ने ऑटो जगत में काफी उत्सुकता बढ़ा दी है। कंपनी इस नई एसयूवी को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान लॉन्च करने की योजना बना रही है। विज्ञापन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस आगामी मॉडल की लीक हुई जानकारियों ने ऑटो जगत में काफी उत्सुकता बढ़ा दी है। कंपनी इस नई एसयूवी को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान लॉन्च करने की योजना बना रही है।

भारतीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ह्यूंदै एक नई 4-मीटर से बड़ी बेयॉन-आधारित क्रॉसओवर एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। यह नया मॉडल कंपनी के पोर्टफोलियो में लोकप्रिय ह्यूंदै क्रेटा (Creta) के ठीक नीचे स्थित होगा।