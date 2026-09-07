भारत में जल्द इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में उतरेगी विनफास्ट!: जानें कौन से स्कूटर्स हो सकते हैं लॉन्च?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 07 Sep 2026 07:06 PM IST
सार
वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी विनफास्ट अब भारत के इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में कदम रखने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने देश में डीलर पार्टनर्स की तलाश शुरू कर दी है। जानें भारत में विनफास्ट के कौन-कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर आ सकते हैं?
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विस्तार
वियतनाम की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट (VinFast) अब भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया (E2W) बाजार में कदम रखने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कंपनी ने भारत में अपने दोपहिया वाहनों की बिक्री के लिए डीलरशिप पार्टनर्स की तलाश औपचारिक रूप से शुरू कर दी है।
हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए कंपनी ने इच्छुक डीलर्स को पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित किया है। इस डीलरशिप फेज में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2026 तय की गई है।
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हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए कंपनी ने इच्छुक डीलर्स को पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित किया है। इस डीलरशिप फेज में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2026 तय की गई है।
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भारत में विनफास्ट का अब तक का सफर कैसा रहा है और नए स्कूटर्स कब तक लॉन्च हो सकते हैं?पिछले साल भारतीय फोर-व्हीलर ईवी मार्केट में प्रवेश करने के बाद कंपनी तेजी से अपने कारोबार का विस्तार कर रही है:
- फोर-व्हीलर और फ्लीट विस्तार: कंपनी अब तक भारत में तीन इलेक्ट्रिक कारें पेश कर चुकी है और ईवी टैक्सी व रेंटल सर्विसेज में भी कदम जमा चुकी है।
- डीलरशिप का दूसरा चरण: दोपहिया वाहनों के लिए यह विनफास्ट का दूसरा डीलरशिप ड्राइव है। इससे पहले जुलाई में प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी की गई थी।
- संभावित लॉन्च टाइमलाइन: डीलरशिप आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि विनफास्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भारतीय बाजार में उतार सकती है।
भारतीय बाजार के लिए विनफास्ट के कौन-से ई-स्कूटर्स और बाइक्स के पेटेंट सामने आए हैं?भारत में दर्ज कराए गए डिजाइन पेटेंट्स के आधार पर कंपनी भारतीय सड़कों के लिए तीन प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और अन्य कॉन्सेप्ट्स पर विचार कर रही है:
- संभावित मॉडल्स: हाल ही में जारी डीलरशिप पोस्टर में दिख रही झलक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाले Feliz स्कूटर जैसी है। इसके अलावा अपडेटेड Viper और एंट्री-लेवल Evo के डिजाइन पेटेंट भी भारत में फाइल किए गए हैं।
- मैक्सी-स्कूटर और बाइक कॉन्सेप्ट: कंपनी ने Rasad इलेक्ट्रिक मैक्सी-स्कूटर कॉन्सेप्ट और Sulad कॉन्सेप्ट पर आधारित इलेक्ट्रिक बाइक के डिजाइन पेटेंट भी भारत में दर्ज कराए हैं।
विनफास्ट के मुख्य ई-स्कूटर्स के फीचर्स, रेंज और संभावित कीमत क्या हो सकती है?अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर विनफास्ट के मुख्य तीन मॉडल्स भारतीय बाजार में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं:
- VinFast Evo: यह एक किफायती ई-स्कूटर है जिसमें 12-इंच के व्हील्स, 2.4kWh का बैटरी पैक और हब-माउंटेड मोटर मिलती है। 110 किलोग्राम वजनी इस स्कूटर की वियतनामी कीमत (भारतीय मुद्रा में 81,204 रुपये) के आसपास है। भारत में इसका मुकाबला TVS iQube, Bajaj Chetak और Ather Rizta से होगा।
- VinFast Feliz: यह आकार में बड़ा है और इसमें 14-इंच के व्हील्स के साथ 3 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 150 किमी की दावा की गई रेंज देता है। भारत में इसकी संभावित कीमत 95,000 रुपये के करीब हो सकती है।
- VinFast Viper: यह एक स्पॉर्टी और प्रीमियम बड़ा-व्हील स्कूटर है। यह 1.5 kWh (82 किमी रेंज) और 3 kWh (145 किमी रेंज) के दो बैटरी ऑप्शंस के साथ आता है। इसकी टॉप स्पीड 70 किमी/घंटा से 90 किमी/घंटा के बीच है।