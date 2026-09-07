भारत में जल्द इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में उतरेगी विनफास्ट!: जानें कौन से स्कूटर्स हो सकते हैं लॉन्च?

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हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए कंपनी ने इच्छुक डीलर्स को पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित किया है। इस डीलरशिप फेज में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2026 तय की गई है। विज्ञापन हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए कंपनी ने इच्छुक डीलर्स को पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित किया है। इस डीलरशिप फेज में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2026 तय की गई है।

वियतनाम की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट (VinFast) अब भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया (E2W) बाजार में कदम रखने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कंपनी ने भारत में अपने दोपहिया वाहनों की बिक्री के लिए डीलरशिप पार्टनर्स की तलाश औपचारिक रूप से शुरू कर दी है।