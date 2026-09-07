टाटा मोटर्स की JLR अगले दो साल में घटाएगी करीब 4,000 नौकरियां: कंपनी को क्यों उठाना पड़ा ये कदम?
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने अपने वैश्विक कार्यबल में अगले दो वर्षों के भीतर लगभग 4,000 भूमिकाओं की कटौती करने का औपचारिक एलान किया है। जानें आखिर कंपनी को क्यों उठाना पड़ा ये कदम?
विस्तार
Jaguar Land Rover (JLR) ने अगले दो वर्षों में अपने वैश्विक कार्यबल में करीब 4,000 पदों की कमी करने की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक, यह कदम संगठन को सरल बनाने, परिचालन प्रदर्शन बेहतर करने और तेजी से बदलते बाजारों के बीच लंबे समय तक टिकाऊ विकास की मजबूत नींव तैयार करने के लिए शुरू किए गए रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है।
JLR, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles Limited) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब ऑटोमोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं भी बनी हुई हैं।
JLR कितनी बचत करने की योजना बना रही है?
- 19 जून को Investor Day पर घोषित 'ग्रोथ रीइमेजिन्ड' रणनीति के तहत JLR अगले दो वर्षों में करीब £1.7 अरब की बचत का लक्ष्य लेकर चल रही है।
- कंपनी का कहना है कि इस बचत से उसका ब्रेक-ईवन स्तर करीब 3 लाख यूनिट तक लाने में मदद मिलेगी। ताकि कम बिक्री की स्थिति में भी कंपनी का मुनाफा और वित्तीय आधार मजबूत बना रहे। इससे JLR को लंबे समय में टिकाऊ और लाभदायक विकास हासिल करने की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
4,000 नौकरियों में कटौती कैसे की जाएगी?
- JLR अगले दो वर्षों में वैश्विक स्तर पर करीब 4,000 पद कम करेगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस कटौती से प्रत्यक्ष मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों के प्रभावित होने की उम्मीद नहीं है।
- जहां तक संभव होगा, कर्मचारियों की संख्या में कमी स्वैच्छिक माध्यमों से की जाएगी। कंपनी ने कटौती के पहले चरण के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है।
- JLR ने यह भी कहा है कि बदलाव से प्रभावित कर्मचारियों को सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया के दौरान ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत जारी रखी जाएगी।
JLR संगठन में बदलाव क्यों कर रही है?
- कंपनी का लक्ष्य संगठनात्मक जटिलता को कम करना और परिचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। JLR के मुताबिक, सरल संगठनात्मक ढांचा कंपनी को तेजी से बदलती बाजार परिस्थितियों और लगातार बनी हुई भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करेगा।
- यह बदलाव कंपनी के लंबे समय के टिकाऊ विकास की नींव मजबूत करने की व्यापक योजना का हिस्सा है।
क्या JLR भविष्य में निवेश भी जारी रखेगी?
कार्यबल में कमी के बावजूद JLR अपने भविष्य के विकास से जुड़े क्षेत्रों में निवेश जारी रखने की योजना बना रही है। कंपनी अगले 5 वर्षों में 15-18 अरब पाउंड का निवेश करने वाली है।
यह निवेश मुख्य रूप से:
-
इलेक्ट्रिफिकेशन
-
डिजिटल तकनीक
-
एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग
-
ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने
जैसे क्षेत्रों पर किया जाएगा।
क्या लागत घटाने से JLR का भविष्य का निवेश प्रभावित होगा?
- कंपनी के अनुसार, अगले दो वर्षों में प्रस्तावित 1.7 अरब पाउंड की बचत और संगठनात्मक जटिलता में कमी उसके लंबे समय के निवेश कार्यक्रम को समर्थन देगी।
- इसका उद्देश्य एक तरफ परिचालन लागत और ब्रेक-ईवन स्तर को कम करना है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिफिकेशन, डिजिटल तकनीक और अन्य भविष्य-केंद्रित क्षेत्रों में योजनाबद्ध निवेश को बनाए रखना है।
- इस तरह JLR का 'ग्रोथ रीइमेजिन्ड' कार्यक्रम लागत में कमी, संगठनात्मक बदलाव और भविष्य के निवेश- तीनों को एक साथ आगे बढ़ाने की व्यापक रणनीति के रूप में सामने आया है।