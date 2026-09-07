टाटा मोटर्स की JLR अगले दो साल में घटाएगी करीब 4,000 नौकरियां: कंपनी को क्यों उठाना पड़ा ये कदम?

Jaguar Land Rover (JLR) ने अगले दो वर्षों में अपने वैश्विक कार्यबल में करीब 4,000 पदों की कमी करने की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक, यह कदम संगठन को सरल बनाने, परिचालन प्रदर्शन बेहतर करने और तेजी से बदलते बाजारों के बीच लंबे समय तक टिकाऊ विकास की मजबूत नींव तैयार करने के लिए शुरू किए गए रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है।

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JLR, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles Limited) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब ऑटोमोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं भी बनी हुई हैं।