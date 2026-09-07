FADA: भारतीय वाहन खुदरा बिक्री का अब तक का सबसे सफल अगस्त! ऑटो रिटेल सेक्टर ने कौन-सा नया कीर्तिमान बनाया?

अगस्त 2026 भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के मुताबिक, देश में कुल वाहन रिटेल बिक्री ने अगस्त में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ। खास बात यह रही कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में पहली बार CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वैकल्पिक ईंधन विकल्पों की संयुक्त हिस्सेदारी पेट्रोल से आगे निकल गई।



अगस्त में कुल 24,23,201 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 17.51 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, जुलाई की तुलना में रिटेल बिक्री में 6.48 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। FADA (फाडा) के अनुसार, इसके पीछे मानसून का मौसमी असर और कैलेंडर में बदलाव प्रमुख कारण रहे। जिनकी वजह से त्योहारी खरीदारी का बड़ा हिस्सा सितंबर में चला गया।