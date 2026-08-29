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कोलंबिया से नाइजीरिया तक बजा भारत का डंका: दुनिया के 154 देशों में दौड़ीं भारत में बनी मोटरसाइकिलें

Sat, 29 Aug 2026 06:52 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 29 Aug 2026 06:52 PM IST
सार

उभरते और विकासशील बाजारों में किफायती और ईंधन-किफायती दोपहिया वाहनों की बढ़ती मांग ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया निर्यातकों में शामिल कर दिया है।

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Indian Motorcycles Global Expansion: Made-in-India Bikes Exported to 154 Countries in FY26
Made In India Motorcycles Export - फोटो : Amar Ujala
कोलंबिया के हलचल भरे शहरों से लेकर नाइजीरिया के व्यावसायिक केंद्रों तक, भारत में बनी मोटरसाइकिलें पूरी दुनिया की सड़कों को रफ्तार दे रही हैं। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया निर्यातकों में से एक बन चुका है। मौजूदा स्थिति यह है कि भारत में बनने वाली हर चार में से लगभग एक मोटरसाइकिल विदेशी बाजारों में बेची जा रही है। 


सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में दोपहिया वाहनों का अब तक का उच्चतम निर्यात दर्ज किया गया, जिसमें कुल 51.8 लाख यूनिट्स का निर्यात हुआ। यह वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 23.4 प्रतिशत की शानदार वृद्धि को दर्शाता है।
 
Indian Motorcycles Global Expansion: Made-in-India Bikes Exported to 154 Countries in FY26
Bajaj Pulsar 125 - फोटो : Bajaj Auto

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत से कितनी मोटरसाइकिलों का निर्यात किया गया?

भारतीय दोपहिया उद्योग के उत्पादन और निर्यात के आंकड़ों में विदेशी बाजारों की हिस्सेदारी लगातार मजबूत हो रही है:
  • कुल उत्पादन और निर्यात: वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में कुल 1.75 करोड़ मोटरसाइकिलों का उत्पादन हुआ, जिसमें से 44.77 लाख मोटरसाइकिलों का निर्यात किया गया।
  • बढ़ती हिस्सेदारी: कुल उत्पादन में निर्यात का हिस्सा वित्त वर्ष 2025 में 22.7 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गया।
  • निर्यात मूल्य में उछाल: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, मोटरसाइकिलों का निर्यात मूल्य FY18 के ₹12,903 करोड़ से बढ़कर FY22 में ₹22,249 करोड़ और FY26 में रिकॉर्ड ₹35,253 करोड़ पर पहुंच गया। अकेले पिछले वित्त वर्ष में मोटरसाइकिल निर्यात में लगभग 30 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई।
Indian Motorcycles Global Expansion: Made-in-India Bikes Exported to 154 Countries in FY26
TVS Raider - फोटो : TVS Motors

भारतीय मोटरसाइकिलों के सबसे बड़े खरीदार देश कौन-से हैं?

वित्त वर्ष 2026 में भारत में बनी मोटरसाइकिलें दुनिया के 154 देशों में निर्यात की गईं। हालांकि, कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा केवल सात देशों से ही आया:
  • शीर्ष निर्यात बाजार: कोलंबिया भारतीय मोटरसाइकिलों के सबसे बड़े खरीदार देश के रूप में उभरा है। इसके बाद मेक्सिको, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, ब्राजील और गिनी का स्थान आता है।
  • विकास के कारक: SIAM का कहना है कि भारतीय ब्रांड्स की बढ़ती वैश्विक पहचान, मजबूत गुणवत्ता, विस्तृत उत्पाद रेंज और रुपये के अवमूल्यन (Depreciation) से निर्यात में यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 
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Indian Motorcycles Global Expansion: Made-in-India Bikes Exported to 154 Countries in FY26
Hero Xtreme 125R - फोटो : Hero Motocorp

भारत से मोटरसाइकिल निर्यात करने में कौन-सी वाहन निर्माता कंपनियां सबसे आगे हैं?

भारतीय दोपहिया निर्यात बाजार पर मुख्य रूप से दो बड़ी देशी दिग्गज कंपनियों का दबदबा है:
  • Bajaj Auto: वित्त वर्ष 2026 में 38 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ बजाज ऑटो भारत का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल निर्यातक बना हुआ है।
  • TVS Motor: टीवीएस मोटर 27.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है।
  • अन्य प्रमुख निर्यातक: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, इंडिया यामाहा मोटर और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया भी प्रमुख निर्यातकों में शामिल हैं, जबकि रॉयल एनफील्ड की हिस्सेदारी 2.5 प्रतिशत रही।
बजाज ऑटो के अनुसार, लैटिन अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल और फिलीपींस जैसे उभरते बाजारों में भारतीय ब्रांड्स की मांग और भरोसा तेजी से बढ़ा है, जिससे भारत अब दुनिया के 'टू-व्हीलर फैक्टरी' के रूप में उभर रहा है।
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