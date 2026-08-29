कोलंबिया से नाइजीरिया तक बजा भारत का डंका: दुनिया के 154 देशों में दौड़ीं भारत में बनी मोटरसाइकिलें





सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में दोपहिया वाहनों का अब तक का उच्चतम निर्यात दर्ज किया गया, जिसमें कुल 51.8 लाख यूनिट्स का निर्यात हुआ। यह वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 23.4 प्रतिशत की शानदार वृद्धि को दर्शाता है।



कोलंबिया के हलचल भरे शहरों से लेकर नाइजीरिया के व्यावसायिक केंद्रों तक, भारत में बनी मोटरसाइकिलें पूरी दुनिया की सड़कों को रफ्तार दे रही हैं। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया निर्यातकों में से एक बन चुका है। मौजूदा स्थिति यह है कि भारत में बनने वाली हर चार में से लगभग एक मोटरसाइकिल विदेशी बाजारों में बेची जा रही है।