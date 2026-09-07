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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Automobiles News ›   Maruti Suzuki Increases Prices by Up to Rs 20000 on Select Models in September; Third Price Hike of 2026

मारुति सुजुकी की कारें फिर हुईं महंगी: सितंबर में ₹20,000 तक बढ़ेंगे दाम, इस साल तीसरी कीमत बढ़ोतरी

Mon, 07 Sep 2026 03:36 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 07 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

मारुति सुजुकी की कारें खरीदना एक बार फिर महंगा होने जा रहा है। कंपनी ने सितंबर महीने से अपने चुनिंदा कार मॉडल्स की कीमतों में 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने का आधिकारिक एलान किया है।

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Maruti Suzuki Increases Prices by Up to Rs 20000 on Select Models in September; Third Price Hike of 2026
Maruti Suzuki Cars Price Hike - फोटो : Amar Ujala

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने एक बार फिर अपनी कुछ कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि सितंबर से चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में अधिकतम 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। यह इस साल कंपनी की तीसरी कीमत बढ़ोतरी है। 


 

इस बार की बढ़ोतरी कंपनी की पूरी यात्री वाहन श्रृंखला पर लागू नहीं होगी। बल्कि केवल कुछ चुनिंदा मॉडलों की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और आमतौर पर इस दौरान कारों की मांग में तेजी आती है। 
Maruti Suzuki Increases Prices by Up to Rs 20000 on Select Models in September; Third Price Hike of 2026
Maruti Suzuki Grand Vitara - फोटो : Maruti Suzuki

इस साल मारुति सुजुकी ने कितनी बार बढ़ाए कारों के दाम?

  • सितंबर की बढ़ोतरी से पहले मारुति सुजुकी दो बार अपनी कारों की कीमतें बढ़ा चुकी है।
  • कंपनी ने इस साल पहली बार जून से 30,000 रुपये तक कीमत बढ़ाने का एलान किया थी। इसके बाद अगस्त से एक और 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी। अगस्त में की गई बढ़ोतरी कंपनी की पूरी यात्री वाहन श्रृंखला पर लागू हुई थी।  हालांकि अलग-अलग मॉडलों पर बढ़ोतरी की राशि अलग थी।
  • उस समय मारुति सुजुकी ऑल्टो K10, एस-प्रेसो, सेलेरियो, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर, बलेनो, फ्रोंक्स, ब्रेजा, अर्टिगा, ग्रैंड विटारा, जिम्नी, इनविक्टो और विक्टोरिस जैसे मॉडल शामिल थे।
  • अब सितंबर में होने वाली तीसरी बढ़ोतरी की अधिकतम सीमा 20,000 रुपये रखी गई है। हालांकि, यह केवल चुनिंदा मॉडलों पर लागू होगी।
Maruti Suzuki Increases Prices by Up to Rs 20000 on Select Models in September; Third Price Hike of 2026
Maruti Suzuki Ertiga - फोटो : Maruti Suzuki

Maruti Suzuki ने फिर से कीमतें क्यों बढ़ाई?

कंपनी ने कीमत बढ़ाने के पीछे लगातार बने हुए महंगाई के दबाव और बढ़ी हुई उत्पादन लागत को प्रमुख वजह बताया है।

मारुति सुजुकी ने पहले भी कहा था कि वह उत्पादन लागत में हुई बढ़ोतरी के एक बड़े हिस्से को अपने स्तर पर लागत घटाने के उपायों के जरिए संभाल रही है। हालांकि, कच्चे माल और अन्य उत्पादन संबंधी लागत ऊंची बने रहने के कारण कंपनी को अतिरिक्त बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है।

कंपनी ने वैश्विक व्यापार मार्गों और ऊर्जा बाजारों में आई बाधाओं का भी जिक्र किया था। मध्य-पूर्व में फिर शुरू हुए संघर्ष के बाद प्रमुख कच्चे माल और वाहन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अन्य इनपुट की लागत बढ़ी है।
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Maruti Suzuki Increases Prices by Up to Rs 20000 on Select Models in September; Third Price Hike of 2026
Maruti Suzuki Dzire - फोटो : Maruti Suzuki

क्या सितंबर की बढ़ोतरी मारूति की सभी कारों पर लागू होगी?

नहीं। अगस्त की तरह इस बार कंपनी ने पूरी यात्री वाहन श्रृंखला की कीमत बढ़ाने की घोषणा नहीं की है।

सितंबर की कीमत बढ़ोतरी चुनिंदा मॉडलों तक सीमित रहेगी और अधिकतम वृद्धि ₹20,000 होगी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रत्येक मॉडल पर होने वाली वास्तविक बढ़ोतरी की राशि स्पष्ट नहीं की गई है।

इसलिए कार खरीदने वाले ग्राहकों को अपने पसंदीदा मॉडल की नई कीमत की पुष्टि बुकिंग से पहले करनी होगी।
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Maruti Suzuki Increases Prices by Up to Rs 20000 on Select Models in September; Third Price Hike of 2026
Maruti Suzuki Celerio - फोटो : Maruti Suzuki

त्योहारी सीजन में ग्राहकों पर क्या होगा असर?

सितंबर में कीमत बढ़ने का फैसला ऐसे समय हुआ है जब भारतीय कार बाजार त्योहारी सीजन की ओर बढ़ रहा है। नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के दौरान आमतौर पर कारों की खरीदारी बढ़ती है।

ऐसे में जिन ग्राहकों ने कार खरीदने का फैसला टाल रखा है, उन्हें अब अपने चुने हुए मॉडल के लिए साल की शुरुआत की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

हालांकि, इस बार बढ़ोतरी चुनिंदा मॉडलों तक सीमित होने के कारण इसका असर हर ग्राहक पर समान नहीं होगा।
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