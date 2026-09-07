मारुति सुजुकी की कारें फिर हुईं महंगी: सितंबर में ₹20,000 तक बढ़ेंगे दाम, इस साल तीसरी कीमत बढ़ोतरी

कंपनी ने कीमत बढ़ाने के पीछे लगातार बने हुए महंगाई के दबाव और बढ़ी हुई उत्पादन लागत को प्रमुख वजह बताया है।

मारुति सुजुकी ने पहले भी कहा था कि वह उत्पादन लागत में हुई बढ़ोतरी के एक बड़े हिस्से को अपने स्तर पर लागत घटाने के उपायों के जरिए संभाल रही है। हालांकि, कच्चे माल और अन्य उत्पादन संबंधी लागत ऊंची बने रहने के कारण कंपनी को अतिरिक्त बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है।

कंपनी ने वैश्विक व्यापार मार्गों और ऊर्जा बाजारों में आई बाधाओं का भी जिक्र किया था। मध्य-पूर्व में फिर शुरू हुए संघर्ष के बाद प्रमुख कच्चे माल और वाहन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अन्य इनपुट की लागत बढ़ी है।