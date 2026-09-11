कावासाकी वर्सिस 1100 का नया मॉडल लॉन्च: डिजाइन-फीचर्स में क्या हुए बदलाव और कितनी है कीमत? जानें पूरी डिटेल

1 of 4 कावासाकी वर्सिस 1100 - फोटो : kawasaki-india







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कावासाकी की यह नई बाइक पूरी तरह से लोडेड स्टैंडर्ड वेरिएंट और एक खास डुअल-टोन कलर शेड में पेश की गई है। बिना किसी मैकेनिकल या कॉस्मेटिक बदलाव के लॉन्च हुई 2027 कावासाकी वर्सिस 1100 भारतीय बाजार में किन बाइक्स को टक्कर देगी? जानिए इसके1,099cc चार-सिलेंडर इंजन, राइडिंग मोड्स, सस्पेंशन की पूरी जानकारी।



डिजाइन में क्या खास? वर्सिस 1100 का डिजाइन लंबी दूरी की राइडिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें ट्विन एलईडी हेडलैंप, कॉम्पैक्ट एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, चौड़े फ्रंट श्राउड्स और स्टेपलेस एडजस्टेबल विंडस्क्रीन मिलती है।

बाइक में राइडर और पिलियन के लिए मोटी यूरेथेन कुशनिंग वाली स्प्लिट सीट दी गई है। साथ ही इसका डिजाइन राइडर को अपराइट राइडिंग पोजिशन देता है, जिससे लंबे सफर के दौरान आराम बढ़ता है। कावासाकी इसमें क्लीन-माउंट पैनियर सिस्टम भी देती है, जिससे एक्सेसरी पैनियर्स हटाने के बाद बाइक का रियर हिस्सा ज्यादा साफ नजर आता है। बाइक में 21 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। इसके फ्रंट और रियर दोनों में 17-इंच के व्हील्स मिलते हैं।

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फीचर्स की लंबी लिस्ट कावासाकी वर्सिस 1100 में प्रीमियम फीचर्स की अच्छी लिस्ट देखने को मिलती है। इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल और हैंडलबार-माउंटेड यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।

इसके अलावा बाइक में आईएमयू आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज, 3-मोड केटीआरसी ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीपल पावर मोड्स, एबीएस, कावासाकी कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फंक्शन, इंजन ब्रेक कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल वाल्व और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कावासाकी का इलेक्ट्रॉनिक पैकेज अलग-अलग राइडिंग कंडीशन में बाइक के पावर डिलीवरी और ट्रैक्शन को मैनेज करने में मदद करता है। इसमें किफायती राइडिंग इंडिकेटर भी दिया गया है, जो ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट राइडिंग के लिए संकेत देता है।

1,099cc इंजन देता है 135 PS पावर बाइक में 1,099cc, लिक्विड-कूल्ड, 4-सिलेंडर इनलाइन इंजन दिया गया है। यह इंजन 9,000rpm पर 135 PS की अधिकतम पावर और 7,600rpm पर 112 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि 2027 मॉडल के इंजन आउटपुट को लेकर 133 bhp का आंकड़ा इस्तेमाल करने के बजाय कावासाकी का आधिकारिक आंकड़ा 135 PS है। वर्सिस 1100 में 1,043cc इंजन से 1,099cc तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के बाद पावर और मिड-रेंज परफॉर्मेंस में सुधार किया गया था।

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सस्पेंशन और ब्रेकिंग 2027 कावासाकी वर्सिस 1100 में 43mm टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं। पीछे होरिजेंटल ब्लैक-लिंक गैस-चार्ज्ड मोनोशॉक मिलता है, जिसमें रिबाउंड डैम्पिंग और रिमोट स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टमेंट की सुविधा है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में डुअल डिस्क और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है। बाइक में डुअल-चैनल ABS भी मिलता है।

इसके फ्रंट में 120/70 ZR17 और रियर में 180/55 ZR17 ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 150mm, सीट हाइट 820mm और व्हीलबेस 1,520mm है। बाइक का कर्ब मास 257 किग्रा है, जबकि कावासाकी ने इसका अनुमानित ड्राई वेट 235 किग्रा बताया है। इसलिए 235 किग्रा को बाइक का कुल चलने योग्य वजन नहीं माना जाना चाहिए।

2027 मॉडल में क्या बदला?

2027 वर्सिस 1100 को फिलहाल बड़े डिजाइन या मैकेनिकल बदलाव के साथ पेश नहीं किया गया है। इसका मौजूदा मॉडल जैसा ही 1,099cc इंजन, 135 PS/112 Nm आउटपुट, 21 लीटर टैंक, 17-इंच व्हील्स, इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स और टूरिंग-केंद्रित हार्डवेयर बरकरार है। कावासाकी की भारतीय वेबसाइट पर 2026 और 2027 मॉडल के प्रमुख इंजन और डायमेंशनल आंकड़े भी समान हैं। इसलिए इसे बड़े अपडेट के बजाय मॉडल ईयर अपडेट के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा।

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