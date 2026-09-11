ब्रिक्स समिट: परमाणु बम भी बेअसर, पुतिन-जिनपिंग की कार में क्या खास, इन्हें क्यों कहते हैं चलता-फिरता किला?

पुतिन की ऑरस सेनेट को क्यों कहा जाता है ‘पहियों पर किला’?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आधिकारिक कार ऑरस सेनेट है। यह रूस की लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑरस की कार है और इसे रूसी सरकारी संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है। पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह में ऑरस सेनेट पहली बार प्रमुखता से सामने आई थी। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक काफिले में मर्सिडीज-बेंज S600 गार्ड पुलमैन जैसी कारों का इस्तेमाल होता था।

ऑरस सेनेट को खास तौर पर रूस की सरकारी और राष्ट्रपति राष्ट्रपति स्तर की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसकी लंबाई करीब सात मीटर तक बताई जाती है, जिससे यह सामान्य लग्जरी सेडान के मुकाबले काफी बड़ी दिखाई देती है।



दमदार इंजन और हाइब्रिड सिस्टम

ऑरस सेनेट के बारे में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसमें 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। इसका आउटपुट करीब 598 हॉर्सपावर और टॉर्क लगभग 880 Nm बताया जाता है। कार को सिर्फ ताकतवर बनाने पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि इसे राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक भी तैयार किया गया है।







गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस

भारी-भरकम और पूरी तरह आर्मर्ड दिखने के बावजूद, यह कार परफॉर्मेंस में बेहद तेज है। इसमें 4.4 लीटर का ट्विन-टर्बो V8 इंजन मिलता है। साथ ही इसमें हाइब्रिड सिस्टम भी लगाया गया है। कार 0-100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार मात्र 6-9 सेकंड के अंदर पकड़ सकती है। गाड़ी की टॉप स्पीड लगभग 249 किमी प्रति घंटा है। काफिले की मूवमेंट और हाई-सिक्योरिटी हालात में जब स्मूद और तेज एक्सलेरेशन की जरूरत होती है, तब यह प्रदर्शन बेहद अहम साबित होता है। ऑरेस ब्रांड के मुताबिक, कार यूनिफाइड मॉड्यूलर प्लेटफार्म पर बनी है, जिसकी वजह से व्हीलबेस, लंबाई और मॉडल को आसानी से बदलना संभव होता है।



सुरक्षा के लिए खास आर्मरिंग

ऑरस सेनेट के आर्मर्ड वर्जन में बेहद मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होने की जानकारी सामने आती रही है। इसकी सुरक्षा को लेकर वीआर10 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन का दावा किया जाता है।

रिपोर्ट्स की मानें तो इसके बुलेटप्रूफ ग्लास, रन-फ्लैट टायर और अलग-अलग आपातकालीन सुरक्षा प्रणालियों का भी जिक्र मिलता है। इसमें आग से बचाव और केमिकल हमले जैसी परिस्थितियों में सुरक्षा के लिए विशेष सिस्टम होने की भी जानकारी दी जाती है। हालांकि, किसी भी प्रेसिडेंशियल कार की वास्तविक सुरक्षा क्षमता और उसके सभी सुरक्षा सिस्टम सार्वजनिक नहीं किए जाते।





इंटीरियर और वीआईपी कंफर्ट

इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको सुरक्षा के साथ-साथ वीआईपी कंफर्ट भी मिलता है। गाड़ी में कैबिन के अंदर एक लक्जरी लाउंज जैसा महसूस होता है। इस गाड़ी में प्रीमियम लेदर सीटें, असली वुडन फिनिश, बड़े स्क्रीन और कंट्रोल सिस्टम, फ्रंट और रियर के बीच प्राइवेसी डिवाइडर, सीट हीटिंग और कूलिंग और मसाज ऑप्शन सुविधाएं शामिल हैं।



पुतिन जहां जाते हैं, कार भी पहुंचती है

ऑरेस सेनेट की कार की दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ रूस में राष्ट्रपति की आधिकारिक कार के रूप में ही नहीं चलती, बल्कि विदेश यात्राओं के दौरान भी पुतिन के लिए इसी तरह की आधिकारिक कार को उनके काफिले के साथ पहुंचाया जाता है।

बता दें कि 2025 में चीन में हुए एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुतिन के साथ ऑरस सेनेट में सवार होकर द्विपक्षीय बैठक स्थल तक गए थे।

यानी यह कार रूस के राष्ट्रपति के आधिकारिक प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुकी है।