महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के एक भारी कैमफ्लाज वाले टेस्ट म्यूल को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। सामने आई तस्वीरों में एसयूवी के फ्रंट हिस्से में बदलाव नजर आ रहे हैं। खास बात है कि इसका फ्रंट डिजाइन हाल ही में पेश की गई स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप से प्रेरित हो सकता है।

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