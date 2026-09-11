किया इंडिया का बड़ा अपडेट: शुरू हुई कार्निवल हाइब्रिड और कैरेंस सीएनजी की प्री-बुकिंग, क्या-क्या हुए बदलाव?

किया इंडिया ने भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए तीन नए मॉडलों की प्री-बुकिंग शुरू करने की घोषणा की है। इनमें एमपीवी कैरेंस सीएनजी, कैरेंस क्लेविस सीएनजी और कंपनी की फ्लैगशिप कार्निवल लिमोजीन हाइब्रिड शामिल हैं। ग्राहकों के लिए ध्यान देने बात यह है कि ये केवल साधारण कॉस्मेटिक बदलाव वाले मॉडल नहीं हैं। सीएनजी वेरिएंट्स में बोल्ट-ऑन किट के बजाय फैक्ट्री-फिटेड डेडिकेटेड कैलिब्रेशन और चेसिस ट्यूनिंग की गई है। वहीं दूसरी ओर, कार्निवल हाइब्रिड के साथ किया ने भारतीय बाजार में अपना पहला इलेक्ट्रीफाइड पावरट्रेन पेश किया है।

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