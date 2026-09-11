आज लॉन्च की तैयारी में बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और i7 फेसलिफ्ट: नए लुक से हाईटेक केबिन तक, मिल सकते हैं ये अपडेट्स
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Fri, 11 Sep 2026 10:38 AM IST
सार
बीएमडब्ल्यू इंडिया आज, 11 सितंबर को अपनी फ्लैगशिप सेडान लाइनअप के फेसलिफ्ट मॉडल बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और ऑल-इलेक्ट्रिक i7 को भारत में लॉन्च करने जा रही है। नई कारों में सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव नहीं हैं, बल्कि नया केबिन लेआउट, पैनोरमिक आईड्राइव डिस्प्ले, 31.3-इंच 8K थिएटर स्क्रीन और पावरफुल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। जानिए भारत में इनकी संभावित कीमतें क्या होंगी?
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विस्तार
भारत के लग्जरी कार बाजार में आज बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। बीएमडब्ल्यू इंडिया अपनी फ्लैगशिप 7 सीरीज और उसके इलेक्ट्रिक वर्जन i7 के फेसलिफ्ट मॉडल को 11 सितंबर को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने दोनों कारों के लिए बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी। नए मॉडल में सिर्फ बाहरी डिजाइन में बदलाव नहीं किए गए हैं, बल्कि केबिन को भी बड़े स्तर पर अपडेट किया गया है। इसके साथ पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में भी बदलाव किए गए हैं।
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों मॉडल अप्रैल 2026 में पेश किए गए थे। भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में कौन-कौन से इंजन और मोटर विकल्प मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी बीएमडब्ल्यू आज कीमतों के साथ स्पष्ट कर सकती है। फिलहाल उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय स्पेसिफिकेशन के आधार पर इन कारों में कई बड़े अपडेट मिलने की उम्मीद है।
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बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों मॉडल अप्रैल 2026 में पेश किए गए थे। भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में कौन-कौन से इंजन और मोटर विकल्प मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी बीएमडब्ल्यू आज कीमतों के साथ स्पष्ट कर सकती है। फिलहाल उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय स्पेसिफिकेशन के आधार पर इन कारों में कई बड़े अपडेट मिलने की उम्मीद है।
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