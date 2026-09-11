आज लॉन्च की तैयारी में बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और i7 फेसलिफ्ट: नए लुक से हाईटेक केबिन तक, मिल सकते हैं ये अपडेट्स

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बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों मॉडल अप्रैल 2026 में पेश किए गए थे। भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में कौन-कौन से इंजन और मोटर विकल्प मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी बीएमडब्ल्यू आज कीमतों के साथ स्पष्ट कर सकती है। फिलहाल उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय स्पेसिफिकेशन के आधार पर इन कारों में कई बड़े अपडेट मिलने की उम्मीद है।

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भारत के लग्जरी कार बाजार में आज बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। बीएमडब्ल्यू इंडिया अपनी फ्लैगशिप 7 सीरीज और उसके इलेक्ट्रिक वर्जन i7 के फेसलिफ्ट मॉडल को 11 सितंबर को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने दोनों कारों के लिए बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी। नए मॉडल में सिर्फ बाहरी डिजाइन में बदलाव नहीं किए गए हैं, बल्कि केबिन को भी बड़े स्तर पर अपडेट किया गया है। इसके साथ पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में भी बदलाव किए गए हैं।