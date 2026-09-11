मर्सिडीज-एमजी ने अपनी नई सीएलई 646 स्पेजियालानफर्टिगंग को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। यह सीएलई कूपे का बेहद खास और सीमित प्रोडक्शन वाला हाई-परफॉर्मेंस मॉडल है, जिसे खास तौर पर ड्राइविंग डायनामिक्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी इस कार की दुनियाभर में केवल 30 यूनिट्स ही बनाएगी। सबसे खास बात है कि यह दुनिया के सामने पेश किए जाने से पहले ही इसके सभी 30 यूनिट्स पूरी तरह से बिक (Sold Out) चुके हैं।

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