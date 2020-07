लॉन्चिंग से पहले 2020 Honda City के फीचर्स हुए लीक, पढ़ें हर वैरिएंट में क्या होगा खास!

{"_id":"5f06c5b289ff3c5040067ee4","slug":"2020-all-new-honda-city-v-vx-and-zx-variant-wise-features-leaked-before-launch-on-15th-july","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0949\u0928\u094d\u091a\u093f\u0902\u0917 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 2020 Honda City \u0915\u0947 \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938 \u0939\u0941\u090f \u0932\u0940\u0915, \u092a\u0922\u093c\u0947\u0902 \u0939\u0930 \u0935\u0948\u0930\u093f\u090f\u0902\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e \u0916\u093e\u0938!","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

2020 Honda City at Dealership - फोटो : Team-BHP (For Reference Only)