9 मिनट में 97% चार्जिंग!: बीवाईडी का 1,500 kW फ्लैश चार्जर क्या बदलेगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भविष्य?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 31 Aug 2026 06:44 PM IST
सार
BYD का फ्लैश चार्जिंग सिस्टम अधिकतम 1,500 kW यानी 1.5 मेगावाट तक की चार्जिंग क्षमता प्रदान कर सकता है। यह क्षमता सामान्य पब्लिक EV चार्जरों की तुलना में काफी अधिक है। जानें इसके क्या है खास।
विज्ञापन
विस्तार
चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD (बीवाईडी) ने अपने अल्ट्रा-फास्ट फ्लैश चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करते हुए 10,000 स्टेशनों का आंकड़ा पार कर लिया है। इस नेटवर्क का 10,000वां स्टेशन 28 अगस्त को शेनझेन में शुरू किया गया।
BYD के अनुसार, उसका यह फ्लैश चार्जिंग नेटवर्क अब चीन के सैकड़ों शहरों में फैल चुका है। और इससे ईवी इस्तेमाल करने वाले 18.3 लाख से ज्यादा लोग फायदा उठा चुके हैं। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2026 के आखिर तक चीन में 20,000 ईवी स्टेशन लगाने का है। जिसके बाद इस अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग तकनीक को वैश्विक बाजारों में भी ले जाने की योजना है।
विज्ञापन
BYD के अनुसार, उसका यह फ्लैश चार्जिंग नेटवर्क अब चीन के सैकड़ों शहरों में फैल चुका है। और इससे ईवी इस्तेमाल करने वाले 18.3 लाख से ज्यादा लोग फायदा उठा चुके हैं। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2026 के आखिर तक चीन में 20,000 ईवी स्टेशन लगाने का है। जिसके बाद इस अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग तकनीक को वैश्विक बाजारों में भी ले जाने की योजना है।
विज्ञापन
क्या है BYD फ्लैश चार्जिंग तकनीक और यह गाड़ियों को कितनी तेजी से चार्ज करती है?BYD का यह फ्लैश चार्जिंग सिस्टम 1,500 kW (1.5 मेगावाट) तक की अत्यधिक पावर डिलीवर कर सकता है। जो आम सार्वजनिक ईवी चार्जरों की तुलना में काफी ज्यादा है:
- ब्लेड बैटरी के साथ कंपैटिबिलिटी: यह चार्जर BYD की दूसरी पीढ़ी की ब्लेड बैटरी वाले वाहनों के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- रिफिल स्पीड: अनुकूल परिस्थितियों में यह सिस्टम कंपैटिबल गाड़ियों की बैटरी को महज 5 मिनट में 10% से 70% और लगभग 9 मिनट में 10% से 97% तक चार्ज कर देता है।
भीषण ठंड (-30°C) में इस चार्जर की चार्जिंग स्पीड पर क्या असर पड़ता है?अत्यधिक ठंडे मौसम में बैटरी की रासायनिक प्रतिक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे तेज चार्जिंग प्रभावित होती है। हालांकि, BYD का दावा है कि उसकी फ्लैश चार्जिंग तकनीक अत्यधिक ठंड में भी अपनी उच्च गति बनाए रखने में सक्षम है:
- कोल्ड-वेदर टेस्ट: -30°C के बेहद कम तापमान में किए गए टेस्ट के दौरान, सामान्य परिस्थितियों की तुलना में चार्जिंग का समय केवल 3 मिनट अधिक लगा। जो इस तकनीक की उच्च कार्यकुशलता को दर्शाता है।
क्या अन्य कंपनियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इस फ्लैश नेटवर्क का उपयोग कर सकती हैं?BYD का यह फ्लैश चार्जिंग नेटवर्क केवल कंपनी के खुद के वाहनों तक सीमित नहीं है:
- अन्य ब्रांड्स का उपयोग: नेटवर्क द्वारा अब तक 21 करोड़ kWh से अधिक बिजली की आपूर्ति की जा चुकी है। खास बात यह है कि इस नेटवर्क का उपयोग करने वाले लगभग एक-तिहाई यूजर्स अन्य वाहन निर्माताओं की गाड़ियां चलाते हैं।
- वास्तविक स्पीड: हालांकि यह नेटवर्क सभी के लिए खुला है। लेकिन वास्तविक चार्जिंग स्पीड हर गाड़ी की अपनी बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग आर्किटेक्चर पर निर्भर करती है।
क्या BYD 2026 के आखिर तक 20,000 चार्जिंग स्टेशनों का लक्ष्य पूरा कर पाएगी?कंपनी ने चीन में 20,000 फ्लैश चार्जिंग स्टेशन लगाने के अपने लक्ष्य का आधा रास्ता (10,000 स्टेशन) तय कर लिया है।
इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए BYD को वर्ष 2026 के बचे हुए महीनों में 10,000 और नए स्टेशन स्थापित करने होंगे। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इस समयावधि में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कंपनी को अभूतपूर्व और बेहद तेज रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना होगा।