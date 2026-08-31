9 मिनट में 97% चार्जिंग!: बीवाईडी का 1,500 kW फ्लैश चार्जर क्या बदलेगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भविष्य?

चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD (बीवाईडी) ने अपने अल्ट्रा-फास्ट फ्लैश चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करते हुए 10,000 स्टेशनों का आंकड़ा पार कर लिया है। इस नेटवर्क का 10,000वां स्टेशन 28 अगस्त को शेनझेन में शुरू किया गया।

BYD के अनुसार, उसका यह फ्लैश चार्जिंग नेटवर्क अब चीन के सैकड़ों शहरों में फैल चुका है। और इससे ईवी इस्तेमाल करने वाले 18.3 लाख से ज्यादा लोग फायदा उठा चुके हैं। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2026 के आखिर तक चीन में 20,000 ईवी स्टेशन लगाने का है। जिसके बाद इस अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग तकनीक को वैश्विक बाजारों में भी ले जाने की योजना है।

BYD का यह फ्लैश चार्जिंग सिस्टम 1,500 kW (1.5 मेगावाट) तक की अत्यधिक पावर डिलीवर कर सकता है। जो आम सार्वजनिक ईवी चार्जरों की तुलना में काफी ज्यादा है:

अत्यधिक ठंडे मौसम में बैटरी की रासायनिक प्रतिक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे तेज चार्जिंग प्रभावित होती है। हालांकि, BYD का दावा है कि उसकी फ्लैश चार्जिंग तकनीक अत्यधिक ठंड में भी अपनी उच्च गति बनाए रखने में सक्षम है: