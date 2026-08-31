मारुति सुजुकी 2008 से बना रही है E20 ईंधन अनुकूल कारें: एमडी हिसाशी ताकेउची का बड़ा एलान

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ताकेउची ने स्पष्ट किया, "मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे मौजूदा सभी उत्पाद E20 कंपैटिबल हैं। वास्तव में, हमने 2008 के उत्पादन वर्ष से ही इथेनॉल के साथ अपनी गाड़ियों की अनुकूलता में सुधार कर लिया था। इसलिए 2008 के बाद के हमारे सभी मॉडल्स E20 ईंधन पर आसानी से चल सकते हैं।" विज्ञापन ताकेउची ने स्पष्ट किया, "मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे मौजूदा सभी उत्पाद E20 कंपैटिबल हैं। वास्तव में, हमने 2008 के उत्पादन वर्ष से ही इथेनॉल के साथ अपनी गाड़ियों की अनुकूलता में सुधार कर लिया था। इसलिए 2008 के बाद के हमारे सभी मॉडल्स E20 ईंधन पर आसानी से चल सकते हैं।"

मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) की वार्षिक आम बैठक के दौरान शेयरधारकों के सवालों का जवाब देते हुए प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वर्ष 2008 के बाद से निर्मित मारुति सुजुकी की सभी कारें E20 ईंधन के अनुकूल हैं।