होंडा और निसान ने मिलाया हाथ: 2029 की गाड़ियों के लिए क्या बड़ी डील की? जानें पूरी डिटेल्स

निसान और होंडा मिलकर क्या विकसित करेंगी?

इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां वाहनों में इस्तेमाल होने वाले कोर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स (ECUs) के लिए मानकीकृत कंपोनेंट्स साझा करेंगी। इसके अलावा, इन वाहनों के लिए सॉफ्टवेयर के विकास में भी सहयोग किया जाएगा।

ECU किसी आधुनिक वाहन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का अहम हिस्सा होता है। वाहन में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फीचर्स के साथ इन कंप्यूटर आधारित प्रणालियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है।



दोनों कंपनियों ने सहयोग की शुरुआत कब की थी?

निसान और होंडा ने वर्ष 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों और ऑटोमोटिव इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत शुरू की थी।

हालांकि, सोमवार को घोषित नए समझौते में किसी विशेष इलेक्ट्रिक वाहन या मॉडल का नाम नहीं लिया गया है। इसका मुख्य फोकस सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल्स पर है, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हो सकते हैं।