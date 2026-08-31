AI-MC तकनीक कैसे काम करती है?

AI-MC एक आधुनिक निर्माण तकनीक है, जिसमें ग्रेडर, पेवर, कॉम्पैक्टर और डोजर जैसी भारी मशीनों पर कंप्यूटर और सेंसर लगाए जाते हैं। इसके जरिए सड़क निर्माण की प्रक्रिया को तकनीक आधारित और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के साथ पूरा किया जा सकता है।

इसका उद्देश्य मैनुअल निगरानी पर निर्भरता कम करना और निर्माण की गुणवत्ता, सटीकता, एकरूपता तथा पारदर्शिता को बेहतर बनाना है। साथ ही, सड़क निर्माण के विभिन्न चरणों का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जा सकेगा।



क्या पहले भी किसी हाईवे परियोजना में AI-MC का इस्तेमाल हुआ है?

जानकारी के अनुसार, AI-MC तकनीक का इस्तेमाल पहली बार लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान किया गया था। हालांकि, उस परियोजना में इसका उपयोग पूरे मार्ग और निर्माण की सभी परतों में नहीं किया गया था।

अब नए नियमों के तहत बड़ी हाईवे परियोजनाओं में इस तकनीक का उपयोग शुरुआत से अंत तक और पूरे निर्माण क्षेत्र में करना अनिवार्य बनाया गया है।