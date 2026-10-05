वास्तु टिप्स: घर की खिड़कियां हमेशा बंद रखने से बढ़ सकती हैं परेशानियां, जानें वास्तु के जरूरी नियम

घर की बनावट और सजावट से जुड़ी कई छोटी चीजों को वास्तु शास्त्र में महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें खिड़कियों की स्थिति और उनका इस्तेमाल भी शामिल है। वास्तु की मान्यताओं के अनुसार, खिड़कियां घर में हवा, रोशनी और ऊर्जा के आवागमन का माध्यम होती हैं। इसलिए इन्हें लंबे समय तक बंद रखना शुभ नहीं माना जाता। खासतौर पर दिन के समय घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का प्रवेश होना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं खिड़कियों को लेकर वास्तु में किन बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।
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हमेशा खिड़कियां बंद रखने से क्या होता है?
- फोटो : Amar Ujala
हमेशा खिड़कियां बंद रखने से क्या होता है?
नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव:
वास्तु के अनुसार, घर में ऊर्जा का संतुलित प्रवाह सकारात्मक वातावरण के लिए जरूरी है। लंबे समय तक दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने से हवा और रोशनी का आवागमन प्रभावित हो सकता है। वास्तु मान्यताओं में इसे घर के माहौल में नकारात्मकता बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है। इसका असर पारिवारिक सौहार्द, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ने की बात भी कही जाती है।
ऊर्जा का प्रवाह रुकना:
वास्तु शास्त्र में घर के अलग-अलग हिस्सों में ऊर्जा के संचरण को विशेष महत्व दिया गया है। बंद खिड़कियों के कारण कमरे में प्राकृतिक हवा और प्रकाश का प्रवेश कम हो सकता है। इसलिए दिन में कुछ समय के लिए खिड़कियां खोलने की सलाह दी जाती है।
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किन बातों का रखें ध्यान?
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किन बातों का रखें ध्यान?
खिड़कियों की सफाई
सिर्फ खिड़कियां खोलना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। उनके शीशे, फ्रेम और आसपास की जगह को साफ रखना भी जरूरी है। धूल और गंदगी जमा होने पर प्राकृतिक रोशनी कमरे के अंदर कम पहुंच सकती है। साफ खिड़कियां घर को अधिक व्यवस्थित और खुला हुआ एहसास देती हैं।
सही पर्दे
खिड़कियों पर जरूरत से ज्यादा मोटे या भारी पर्दे लगाने से कमरे में सूरज की रोशनी और हवा का प्रवेश कम हो सकता है। वास्तु के अनुसार, ऐसे पर्दे बेहतर माने जाते हैं जिनसे प्राकृतिक प्रकाश आसानी से अंदर आ सके। दिन के समय मौसम और जरूरत के अनुसार पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलना अच्छा माना जाता है।
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आवाज करने वाली खिड़कियां सही कराएं
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आवाज करने वाली खिड़कियां सही कराएं
यदि खिड़की खोलते या बंद करते समय लगातार चरमराने या घर्षण जैसी आवाज आती है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वास्तु मान्यताओं में ऐसी आवाजों को शुभ नहीं माना जाता। इसलिए खिड़की के कब्जे, कुंडी या अन्य खराब हिस्सों की समय रहते मरम्मत करा लेनी चाहिए।
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स्वास्थ्य के लिहाज से भी जरूरी है वेंटिलेशन
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स्वास्थ्य के लिहाज से भी जरूरी है वेंटिलेशन
खिड़कियों को समय-समय पर खोलने का फायदा केवल वास्तु तक सीमित नहीं है। सुबह घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आने से कमरों का वातावरण बेहतर बना रहता है। वहीं लंबे समय तक बंद रहने वाले कमरों में हवा का संचार कम हो सकता है। इसलिए घर में पर्याप्त वेंटिलेशन, नियमित सफाई और प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।
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