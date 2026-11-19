Office Bag Vastu Rules In Hindi: ऑफिस से घर लौटने के बाद थकान के कारण कई लोग अपना बैग बिना सोचे-समझे किसी भी जगह रख देते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बैग उतारकर सीधे फर्श पर रख देते हैं। हालांकि, वास्तु शास्त्र में इस तरीके को उचित नहीं माना गया है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, ऑफिस बैग को केवल रोजमर्रा की जरूरतों का सामान रखने का साधन नहीं, बल्कि करियर, आर्थिक स्थिति और सफलता से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में बैग रखने की सही जगह और तरीका महत्वपूर्ण माना जाता है।

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