Vastu Tips For Puja At Home: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ को दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। घरों में सुबह और शाम नियमित रूप से भगवान की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विधि-विधान से पूजा करने पर घर में सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। सप्ताह के अलग-अलग दिन देवी-देवताओं को समर्पित होते हैं और उसी के अनुसार उनकी पूजा-अर्चना की जाती है। हालांकि, पूजा करते समय केवल मंत्रों और विधियों का ध्यान रखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सही दिशा और पूजा करने के तरीके का भी विशेष महत्व माना जाता है। वास्तु शास्त्र में पूजा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में पूजा करने का सही तरीका क्या है और पूजा बैठकर करनी चाहिए या खड़े होकर।

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