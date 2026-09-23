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वास्तु शास्त्र: घर में इन 5 चीजों को रखना माना जाता है शुभ, सुख-समृद्धि के खुलते हैं रास्ते

Wed, 23 Sep 2026 11:46 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 23 Sep 2026 11:46 AM IST
सार

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शुभ वस्तुओं को सही स्थान पर रखने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और धन, करियर तथा पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी पांच चीजों के बारे में, जिन्हें वास्तु की दृष्टि से घर में रखना शुभ माना जाता है।

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Vastu Tips For Home 5 auspicious things silver coin rose plant tortoise turmeric cowries
वास्तु के अनुसार घर में रखें ये 5 शुभ चीजें - फोटो : AI

वास्तु शास्त्र में घर की दिशा, बनावट और वहां मौजूद वस्तुओं को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि घर में रखी कुछ चीजें सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक हो सकती हैं। इनका संबंध धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि शुभ वस्तुओं को सही स्थान पर रखने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और धन, करियर तथा पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी पांच चीजों के बारे में, जिन्हें वास्तु की दृष्टि से घर में रखना शुभ माना जाता है।



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वास्तु के अनुसार घर में रखें ये 5 शुभ चीजें

चांदी का सिक्का
चांदी को धार्मिक परंपराओं में पवित्र और शुभ धातु माना गया है। वास्तु मान्यता के अनुसार घर में चांदी का सिक्का रखने से सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रह सकता है। इसका संबंध माता लक्ष्मी और चंद्रदेव से भी माना जाता है। आप चांदी के सिक्के को पूजा स्थान या तिजोरी में रख सकते हैं। मान्यता है कि इससे घर में आर्थिक समृद्धि का मार्ग मजबूत होता है और धन से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं।
Vastu Tips For Home 5 auspicious things silver coin rose plant tortoise turmeric cowries
rose - फोटो : AI

गुलाब का पौधा
गुलाब को सुंदरता के साथ-साथ धार्मिक दृष्टि से भी विशेष माना जाता है। मान्यता है कि गुलाब का संबंध माता लक्ष्मी से है। वास्तु के अनुसार घर में गुलाब का पौधा लगाने से सकारात्मकता बढ़ सकती है। इसे बालकनी, छत या ऐसे स्थान पर लगाया जा सकता है जहां पौधे को पर्याप्त धूप मिल सके। माना जाता है कि गुलाब का पौधा आर्थिक स्थिति और करियर से जुड़े मामलों में शुभ प्रभाव ला सकता है।
 

Vastu Tips For Home 5 auspicious things silver coin rose plant tortoise turmeric cowries
धातु का कछुआ - फोटो : Adobe Stock

धातु का कछुआ
वास्तु में कछुए को स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। घर में पीतल या चांदी से बना कछुआ रखना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इसका संबंध भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि धातु का कछुआ करियर में प्रगति के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के साथ परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

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हल्दी की गांठ - फोटो : Adobe stock

हल्दी की गांठ
हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु से माना जाता है। इसी वजह से पूजा-पाठ में इसका विशेष महत्व है। वास्तु मान्यता के अनुसार घर में हल्दी की गांठ रखने से सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए सकारात्मक वातावरण बन सकता है। इसे पूजा स्थान में रखा जा सकता है। गुरुवार के दिन हल्दी से जुड़े धार्मिक उपाय करना भी शुभ माना जाता है।
 

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कौड़ियां - फोटो : adobe stock

कौड़ियां
कौड़ियों को माता लक्ष्मी से संबंधित माना जाता है और इन्हें धन-समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। घर की तिजोरी या पूजा स्थान में पांच कौड़ियां रखना शुभ माना जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर पूजा करने की भी परंपरा है। वास्तु मान्यता के अनुसार इससे घर में आर्थिक समृद्धि और सकारात्मकता का वातावरण बना रह सकता है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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