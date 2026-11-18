Naya Ghar Kharidne Se Pehle Vastu Niyam: नया घर खरीदना हर व्यक्ति के जीवन का एक खास फैसला होता है। इसके लिए लोग अपनी जमा-पूंजी और जरूरतों के हिसाब से मकान या फ्लैट का चुनाव करते हैं। घर खरीदते समय उसकी लोकेशन, दिशा, आसपास का माहौल और जरूरी सुविधाओं को देखना जितना अहम है, उतना ही वास्तु शास्त्र के नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वास्तु के अनुकूल घर परिवार में सुख-शांति और सकारात्मकता बनाए रखने में सहायक होता है। ऐसे में अगर आप भी नया घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो वास्तु शास्त्र के इन जरूरी नियमों को जरूर जान लें। आइए जानते हैं कि मकान खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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नया घर खरीदने के वास्तु नियम
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घर का मुख्य द्वार
घर का मुख्य द्वार वास्तु शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे घर की ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान माना जाता है। इसलिए नया मकान या फ्लैट खरीदते समय मुख्य द्वार की दिशा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर का प्रवेश द्वार उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिशाओं में मुख्य द्वार होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
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नया घर खरीदने के वास्तु नियम
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घर का रसोई घर
घर खरीदते समय रसोई की दिशा और उसकी बनावट पर भी ध्यान देना जरूरी माना जाता है। वास्तु शास्त्र में रसोई को घर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, रसोई के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण को शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में रसोई होने से घर में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि बनी रहती है। इसलिए नया मकान खरीदने से पहले रसोई की दिशा जरूर जांच लें।
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नया घर खरीदने के वास्तु नियम
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नए घर का बेडरूम
नया घर खरीदते समय बेडरूम की दिशा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मास्टर बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस दिशा में बेडरूम होने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और आपसी तालमेल बना रहता है। वहीं, गलत दिशा में बेडरूम होने से दांपत्य जीवन में तनाव और मतभेद बढ़ने की मान्यता है। इसलिए घर खरीदने से पहले बेडरूम की दिशा जरूर जांच लें।
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घर खरीदने से पहले वास्तु नियम
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नए घर में बाथरूम की सही दिशा
वास्तु शास्त्र में घर के बाथरूम की दिशा को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार, बाथरूम के लिए उत्तर-पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण को उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा, बाथरूम का मुख उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गलत दिशा में बाथरूम होने से घर के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए नया घर खरीदते समय बाथरूम की दिशा और उसकी बनावट का भी ध्यान रखना चाहिए।