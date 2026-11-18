Naya Ghar Kharidne Se Pehle Vastu Niyam: नया घर खरीदना हर व्यक्ति के जीवन का एक खास फैसला होता है। इसके लिए लोग अपनी जमा-पूंजी और जरूरतों के हिसाब से मकान या फ्लैट का चुनाव करते हैं। घर खरीदते समय उसकी लोकेशन, दिशा, आसपास का माहौल और जरूरी सुविधाओं को देखना जितना अहम है, उतना ही वास्तु शास्त्र के नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वास्तु के अनुकूल घर परिवार में सुख-शांति और सकारात्मकता बनाए रखने में सहायक होता है। ऐसे में अगर आप भी नया घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो वास्तु शास्त्र के इन जरूरी नियमों को जरूर जान लें। आइए जानते हैं कि मकान खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।