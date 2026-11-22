Vastu Tips For Home Balcony In Hindi: घर की बालकनी सिर्फ खुली हवा और धूप का आनंद लेने की जगह नहीं है, बल्कि वास्तु शास्त्र में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, बालकनी की सही दिशा और वहां रखी जाने वाली चीजें घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में बालकनी से जुड़े वास्तु नियमों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर की बालकनी कैसी होनी चाहिए और यहां किन चीजों को रखना शुभ माना जाता है।