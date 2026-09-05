घर में जूते-चप्पल रखने का सही तरीका क्या है? जानें वास्तु के ये जरूरी नियम

दिनभर की भागदौड़ के बाद घर लौटते ही अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे अपने जूते-चप्पल जहां-तहां खोलकर फेंक देते हैं। दिखने में यह भले ही एक छोटी सी लापरवाही लगे, लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका सीधा असर आपके जीवन की सुख-शांति, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।





पैरों का संबंध ज्योतिष में शनिदेव से माना जाता है, जबकि बेतरतीब बिखरे जूते और गंदगी राहु के अशुभ प्रभाव को न्योता देते हैं। आइए जानते हैं कि जूते-चप्पलों को व्यवस्थित रखने से जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।