Ghar Mein Kaun Se Paudhe Lagane Chahiye: वास्तु शास्त्र में घर के आसपास मौजूद पेड़-पौधों और उनसे निकलने वाली ऊर्जा को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होने से सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा के कारण जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसका असर घर के माहौल और खुशहाली पर भी पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार, घर में कुछ विशेष पौधे लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन पौधों को सही दिशा में लगाने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगाए जाने वाले 5 शुभ पौधों के बारे में।