Ghar Mein Kaun Se Paudhe Lagane Chahiye: वास्तु शास्त्र में घर के आसपास मौजूद पेड़-पौधों और उनसे निकलने वाली ऊर्जा को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होने से सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा के कारण जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसका असर घर के माहौल और खुशहाली पर भी पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार, घर में कुछ विशेष पौधे लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन पौधों को सही दिशा में लगाने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगाए जाने वाले 5 शुभ पौधों के बारे में।
वास्तु टिप्स: सुख-समृद्धि के लिए घर में जरूर लगाएं ये 5 लकी प्लांट्स, खुशहाल रहेगा परिवार
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 20 Nov 2026 10:55 AM IST
सार
Vastu Tips For Home Plants: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कुछ खास पौधे लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन पौधों को लगाने से घर में सुख-समृद्धि, शांति और सौभाग्य बना रहता है। ये पौधे न केवल वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 शुभ पौधों के बारे में और इन्हें घर में लगाने की सही दिशा क्या होनी चाहिए।
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