धनतेरस 2026: धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना है शुभ, बाजार जाने से पहले पढ़ लें ये लिस्ट

धनतेरस 2026: धनतेरस का त्योहार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन को सुख-समृद्धि, धन और वैभव का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है और उनकी कृपा से घर में आर्थिक खुशहाली बनी रहती है। धनतेरस के दिन सोना-चांदी समेत कई वस्तुएं खरीदने की धार्मिक मान्यता है। आइए जानते हैं कि कौन सी वस्तुएं हैं, जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना जाता है।





सोना



धनतेरस के सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सोना धन, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस के दिन लोग सोने के सिक्के और आभूषण खरीदते हैं।



चांदी



धनतेरस के दिन चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस त्योहार पर कई लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आकृति वाले चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इसके अलावा चांदी के बर्तन भी खरीदते हैं। माना जाता है कि चांदी शुद्धता और शुभता का प्रतीक है।



