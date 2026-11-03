धनतेरस 2026: घर की किस दिशा में रखें कुबेर यंत्र? जानिए जागृत करने की सही विधि

1 of 5 घर की किस दिशा में रखें कुबेर यंत्र? - फोटो : AI







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धनतेरस 2026: धनतेरस का पर्व हिंदू धर्म में सुख-समृद्धि, धन और वैभव का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है और उनकी कृपा से घर में आर्थिक खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में धनतेरस के दिन कुबेर की मूर्ति स्थापित करते समय सही दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस बार धनतेरस 6 नवंबर 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी।



वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुबेर की मूर्ति को उत्तर दिशा में रखना शुभ होता है। मान्यता है कि इससे घर में धन-धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही कई लोग धनतेरस पर घर और दुकान में कुबेर यंत्र भी स्थापित करते हैं। लेकिन यंत्र रखने की सही दिशा का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि कुबेर यंत्र क्या है, कहां रखना चाहिए और कैसे इसे सक्रिय किया जाता है।



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क्या होता है कुबरे मंत्र?



कुबेर यंत्र एक विशेष ज्यामितीय आकार वाला यंत्र होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इसे घर या दुकान की तिजोरी में रखते हैं और नियमित पूजा की जाती है, जिससे धन की रक्षा होती है। कहा जाता है कि कुबेर यंत्र की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और नकाारात्मक प्रभाव दूर होते हैं।



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