धनतेरस 2026: घर की किस दिशा में रखें कुबेर यंत्र? जानिए जागृत करने की सही विधि

धनतेरस 2026: धनतेरस का पर्व हिंदू धर्म में सुख-समृद्धि, धन और वैभव का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है और उनकी कृपा से घर में आर्थिक खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में धनतेरस के दिन कुबेर की मूर्ति स्थापित करते समय सही दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस बार धनतेरस 6 नवंबर 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुबेर की मूर्ति को उत्तर दिशा में रखना शुभ होता है। मान्यता है कि इससे घर में धन-धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही कई लोग धनतेरस पर घर और दुकान में कुबेर यंत्र भी स्थापित करते हैं। लेकिन यंत्र रखने की सही दिशा का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि कुबेर यंत्र क्या है, कहां रखना चाहिए और कैसे इसे सक्रिय किया जाता है।
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घर की किस दिशा में रखें कुबेर यंत्र?
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क्या होता है कुबरे मंत्र?
कुबेर यंत्र एक विशेष ज्यामितीय आकार वाला यंत्र होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इसे घर या दुकान की तिजोरी में रखते हैं और नियमित पूजा की जाती है, जिससे धन की रक्षा होती है। कहा जाता है कि कुबेर यंत्र की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और नकाारात्मक प्रभाव दूर होते हैं।
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घर की किस दिशा में रखें कुबेर यंत्र?
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मान्यता हैं कि इस यंत्र से व्यक्ति में आर्थिक मामलों को लेकर सकारात्मक सोच और सही फैसले लेने की प्रेरणा आती है। इसलिए यंत्र को ऐसी जगह पर रखें जहां धन रखा जाता हो। हालांकि, यह सभी लाभ धार्मिक आस्था और मान्यताओं पर आधारित हैं।
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घर की किस दिशा में रखें कुबेर यंत्र?
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किस दिशा में रखें कुबेर यंत्र?
माना जाता है कि कुबेर यंत्र को घर या दुकान में स्थापित करना शुभ होता है। यंत्र को बुधवार या किसी शुभ मुहूर्त में रख सकते हैं। वास्तु मान्यता के मुताबि, इसे उत्तर दिशा में स्थापित करना शुभ होता है। यंत्र का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। यत्र की पूजा करते समय व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके साथ ही हरे रंग के वस्त्र रखने और कुछ धन अर्पित करने की भी परंपरा बताई जाती है। पूजा के दौरान 'ॐ श्री कुबेराय नमः' मंत्र का जप करना चाहिए।
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कैसे कुबेर यंत्र को करें जागृत?
कुबेर यंत्र की नियमित रूप से साफ-सफाई और पूजा करनी चाहिए। इस पर धूल-मिट्टी जमा न होनी चाहिए। हर दिन इसे साफ करके धूप दिखाएं और श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप करें। जहां पर पैसे और कीमती सामान रखते हैं, वहां पर या तिजोरी में यंत्र को रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक, नियमित पूजा और मंत्र जााप से भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन पूजा वाली जगह को साफ करें और फिर यंत्र को स्थापित कर विधि-विधान से पूजा करें।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।