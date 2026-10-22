वास्तु टिप्स: किचन स्लैब पर भूलकर भी न रखें ये पांच चीजें, घर में आती है आर्थिक तंगी

1 of 5 किचन स्लैब पर नहीं रखनी चाहिए ये चीजें - फोटो : AI







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वास्तु शास्त्र में रसोई को घर की सुख-समृद्धि और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि किचन में रखी चीजों और उनकी व्यवस्था का घर के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। अक्सर जगह की कमी या सुविधा के चलते लोग रसोई के स्लैब पर दवाइयां, टूटे बर्तन, खाली डिब्बे और सफाई से जुड़ा सामान रख देते हैं। हालांकि, वास्तु की मान्यताओं में कुछ वस्तुओं को इस स्थान पर रखना उचित नहीं माना जाता।



ऐसी मान्यताएं हैं कि रसोई में अव्यवस्था होने से घर की बरकत प्रभावित हो सकती है और आर्थिक मामलों में परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोग इसे अनावश्यक खर्च और बचत में कमी से भी जोड़ते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार किचन स्लैब पर किन 5 चीजों को रखने से बचना चाहिए।

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2 of 5 टूटे या दरार वाले बर्तन - फोटो : freepik.com

1. टूटे या दरार वाले बर्तन

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, रसोई में टूटे-फूटे या चटके हुए बर्तन रखना शुभ नहीं माना जाता। इन्हें नकारात्मकता और अभाव का प्रतीक समझा जाता है। मान्यता है कि ऐसे बर्तन घर की सुख-समृद्धि में बाधा डाल सकते हैं। इन्हें हटाकर रसोई को व्यवस्थित रखना बेहतर माना जाता है।



कुछ मान्यताओं में टूटे बर्तनों को धन की कमी, बचत न हो पाने और आर्थिक परेशानियों से जोड़ा जाता है।



3 of 5 किचन स्लैब पर न रखें दवाइयां - फोटो : AI Generated

2. किचन स्लैब पर न रखें दवाइयां

कई लोग दवाइयां याद रखने के लिए उन्हें रसोई के स्लैब पर रख देते हैं। वास्तु के अनुसार, भोजन बनाने की जगह को दवाइयों से अलग रखना चाहिए। इसके अलावा, रसोई में दवाइयां रखने से भोजन के संपर्क में आने या स्वच्छता प्रभावित होने का जोखिम भी हो सकता है।



वास्तु की कुछ मान्यताएं इसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और इलाज पर बढ़ते खर्च से जोड़ती हैं।



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4 of 5 चूल्हे के सामने न लगाएं शीशा - फोटो : Freepik

3. चूल्हे के सामने न लगाएं शीशा

वास्तु शास्त्र में रसोई को अग्नि तत्व से संबंधित माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार, चूल्हे के सामने शीशा लगाने से उसकी लौ का प्रतिबिंब दिखाई देना उचित नहीं है। इसे अग्नि तत्व के असंतुलन से जोड़कर देखा जाता है।



मान्यता है कि ऐसी व्यवस्था अनावश्यक खर्च बढ़ने और धन संचय में बाधा का कारण बन सकती है।



4. सफाई का सामान स्लैब पर न छोड़ें

रसोई साफ करने वाले कपड़े, ब्रश और अन्य उपकरणों को इस्तेमाल के बाद स्लैब पर छोड़ने से बचें। वास्तु में स्वच्छता और व्यवस्थित वातावरण को सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। सफाई का सामान अलग जगह पर रखना बेहतर है।



कुछ वास्तु मान्यताओं में गंदगी और अव्यवस्था को बरकत में कमी तथा खर्च बढ़ने से जोड़ा जाता है।



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