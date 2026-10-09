वास्तु टिप्स: घर में लाफिंग बुद्धा रखने से पहले जान लें ये वास्तु नियम, इन जगहों पर रखने से बचें

1 of 5 घर में कहां ऱखना चाहिए लाफिंग बुद्धा? - फोटो : AI







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घर की सजावट को आकर्षक बनाने के लिए लोग कई तरह की सजावटी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं में लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा भी शामिल है, जिसे घरों और दफ्तरों में काफी पसंद किया जाता है। वास्तु शास्त्र की मान्यताओं में इसे खुशहाली, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि, इसे रखने के लिए सही स्थान का चुनाव करना भी जरूरी समझा जाता है। अगर आप अपने घर या कार्यस्थल पर लाफिंग बुद्धा रखने की योजना बना रहे हैं, तो वास्तु नियमों के अनुसार इसकी जगह का ध्यान रख सकते हैं।



मुख्य द्वार के आसपास रखें प्रतिमा

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, लाफिंग बुद्धा को घर के प्रवेश द्वार के नजदीक रखना शुभ माना जाता है। इसके लिए ऐसी जगह चुनें, जहां प्रतिमा आसानी से दिखाई दे और घर में आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो।



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2 of 5 ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं - फोटो : Adobe Stock

ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं

लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने के लिए ड्राइंग रूम भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे किसी साफ अलमारी, मेज या दीवार पर लगी खुली शेल्फ पर सजाया जा सकता है। ध्यान रखें कि प्रतिमा के आसपास बेकार सामान जमा न हो और उसकी नियमित सफाई होती रहे।

3 of 5 सीधे फर्श पर रखने से बचें - फोटो : adobe stock

सीधे फर्श पर रखने से बचें

लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को जमीन पर रखने के बजाय किसी ऊंचे और साफ स्थान पर रखना उचित माना जाता है। इसके लिए लकड़ी की मेज, स्टैंड या कैबिनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे प्रतिमा की सुंदरता भी उभरकर सामने आती है और आसपास की जगह व्यवस्थित रहती है। वास्तु मान्यताओं में भी प्रतिमा को सम्मानजनक स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है।



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4 of 5 बेडरूम में रखने से करें परहेज - फोटो : Adobe stock

बेडरूम में रखने से करें परहेज

वास्तु शास्त्र के अनुसार, लाफिंग बुद्धा को शयनकक्ष में रखने के बजाय घर के साझा स्थान पर रखना बेहतर माना जाता है। बेडरूम मुख्य रूप से आराम और निजी समय बिताने की जगह होती है। ऐसे में प्रतिमा के लिए बैठक या प्रवेश द्वार के आसपास का स्थान चुना जा सकता है।



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