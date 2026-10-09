वास्तु टिप्स: घर में लाफिंग बुद्धा रखने से पहले जान लें ये वास्तु नियम, इन जगहों पर रखने से बचें

घर की सजावट को आकर्षक बनाने के लिए लोग कई तरह की सजावटी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं में लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा भी शामिल है, जिसे घरों और दफ्तरों में काफी पसंद किया जाता है। वास्तु शास्त्र की मान्यताओं में इसे खुशहाली, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि, इसे रखने के लिए सही स्थान का चुनाव करना भी जरूरी समझा जाता है। अगर आप अपने घर या कार्यस्थल पर लाफिंग बुद्धा रखने की योजना बना रहे हैं, तो वास्तु नियमों के अनुसार इसकी जगह का ध्यान रख सकते हैं।
मुख्य द्वार के आसपास रखें प्रतिमा
वास्तु मान्यताओं के अनुसार, लाफिंग बुद्धा को घर के प्रवेश द्वार के नजदीक रखना शुभ माना जाता है। इसके लिए ऐसी जगह चुनें, जहां प्रतिमा आसानी से दिखाई दे और घर में आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो।
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ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं
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ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं
लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने के लिए ड्राइंग रूम भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे किसी साफ अलमारी, मेज या दीवार पर लगी खुली शेल्फ पर सजाया जा सकता है। ध्यान रखें कि प्रतिमा के आसपास बेकार सामान जमा न हो और उसकी नियमित सफाई होती रहे।
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सीधे फर्श पर रखने से बचें
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सीधे फर्श पर रखने से बचें
लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को जमीन पर रखने के बजाय किसी ऊंचे और साफ स्थान पर रखना उचित माना जाता है। इसके लिए लकड़ी की मेज, स्टैंड या कैबिनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे प्रतिमा की सुंदरता भी उभरकर सामने आती है और आसपास की जगह व्यवस्थित रहती है। वास्तु मान्यताओं में भी प्रतिमा को सम्मानजनक स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है।
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बेडरूम में रखने से करें परहेज
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बेडरूम में रखने से करें परहेज
वास्तु शास्त्र के अनुसार, लाफिंग बुद्धा को शयनकक्ष में रखने के बजाय घर के साझा स्थान पर रखना बेहतर माना जाता है। बेडरूम मुख्य रूप से आराम और निजी समय बिताने की जगह होती है। ऐसे में प्रतिमा के लिए बैठक या प्रवेश द्वार के आसपास का स्थान चुना जा सकता है।
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कारोबार में तरक्की के लिए ऑफिस में रखें ऐसी प्रतिमा
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कारोबार में तरक्की के लिए ऑफिस में रखें ऐसी प्रतिमा
कुछ वास्तु मान्यताओं के अनुसार, व्यापार में उन्नति और आर्थिक खुशहाली की कामना करने वाले लोग अपने कार्यालय या दुकान में दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा रख सकते हैं। इसे सफलता, उत्साह और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्रतिमा को ऐसी साफ जगह पर रखना बेहतर है, जहां वह आसानी से दिखाई दे।
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