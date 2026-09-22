अक्तूबर माह में बनेगा त्रिग्रही योग, कर्क और तुला समेत इन राशियों के करियर-कारोबार में अच्छा बदलाव

1 of 5 त्रिग्रही योग का प्रभाव - फोटो : amar ujala







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वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सभी 9 ग्रह एक निश्चित अंतराल पर राशि परिवर्तन करते हैं, जिसके चलते दूसरे ग्रहों संग युति होती है और कई तरह के राजयोगों का निर्माण होता है। जब किसी एक राशि में तीन ग्रहों की युति होती है तब त्रिग्रही योग का निर्माण होता है। ज्योतिष में त्रिग्रही योग को बहुत ही शुभ और मंगलकारी योग माना जाता है। आपको बता दें 4 अक्तूबर 2026 को चंद्रमा के कर्क राशि में प्रवेश करते ही त्रिग्रही योग का निर्णाण होगा। दरअसल कर्क राशि में पहले से गुरु और मंगल विराजमान हैं, इस कारण से कर्क राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। यह त्रिग्रही योग 6 अक्तूबर तक बना रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं इससे किन-किन राशि वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

2 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि पर त्रिग्रही योग का फायदा

4 अक्तूबर 2026 को कर्क राशि में बनने वाला त्रिग्रही योग आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा जिससे आपको अपने थोड़े से ही प्रयासों में बड़ी सफलता को हासिल करने में कामयाब होंगे। नौकरीपेशा जातकों को जबरदस्त सफलता हासिल होगी। समाज में आपके द्वारा किए गए कार्यों की जमकर सराहना होगी।

3 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि पर त्रिग्रही योग का असर

आने वाले समय में तुला राशि वालों के लिए त्रिग्रही योग का शुभ प्रभाव रहेगा। इस दौरान आपके अटके हुए कार्य जल्द से जल्द पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता हासिल होगी। बिजनेस में आपको खूब धन कमाने का अवसर मिलेगा। जो लोग किसी तरह के व्यापार आदि में है उनको अच्छा मुनाफा हासिल होगा। नए-नए प्रोजेक्ट हाथ लग सकते हैं। अचानक से धन में वृद्धि को योग हैं।

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4 of 5 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि पर त्रिग्रही योग का प्रभाव

वृश्चिक राशि वालों के लिए त्रिग्रही योग बहुत ही शुभ और अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थितियां पहले के मुकाबले बहुत ही बेहतर रहेगी। आपकी कार्यस्थल पर जमकर प्रशंसा होगी। जो लोग किसी तरह के व्यापार में उनको लाभ अर्जित करने के कई तरह के मौके मिलेंगे। इस दौरान आपका रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। निवेश से आपको अच्छा लाभ आपके बैंक खाते में आएगा। श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वालों का ऐसा होता है व्यक्तित्व, समाज में मिलता है खूब मान-सम्मान वृश्चिक राशि वालों के लिए त्रिग्रही योग बहुत ही शुभ और अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थितियां पहले के मुकाबले बहुत ही बेहतर रहेगी। आपकी कार्यस्थल पर जमकर प्रशंसा होगी। जो लोग किसी तरह के व्यापार में उनको लाभ अर्जित करने के कई तरह के मौके मिलेंगे। इस दौरान आपका रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। निवेश से आपको अच्छा लाभ आपके बैंक खाते में आएगा।

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