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श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वालों का ऐसा होता है व्यक्तित्व, समाज में मिलता है खूब मान-सम्मान

Tue, 22 Sep 2026 12:44 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 22 Sep 2026 12:44 PM IST
सार

श्रवण नक्षत्र को ज्ञान और सीखने की प्रवृत्ति से जुड़ा माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अपनी समझदारी, स्पष्ट सोच और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं इन लोगों की 5 ऐसी खासियतें, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं।

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Shravana Nakshatra born people personality 5 special qualities
श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों की 5 खूबियां - फोटो : AI

ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के जन्म नक्षत्र को उसके स्वभाव और व्यक्तित्व से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जन्म के समय मौजूद नक्षत्र व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई विशेषताओं के बारे में संकेत दे सकता है। आज बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की, जिसे ज्ञान और सीखने की प्रवृत्ति से जुड़ा माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अपनी समझदारी, स्पष्ट सोच और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर इनका कद मध्यम होता है, लेकिन व्यक्तित्व में एक अलग प्रभाव दिखाई देता है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों के प्रति भी इनका झुकाव देखने को मिलता है। आइए जानते हैं श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों की 5 ऐसी खासियतें, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं।

Shravana Nakshatra born people personality 5 special qualities
ज्ञान हासिल करने की प्रबल इच्छा - फोटो : adobestock

ज्ञान हासिल करने की प्रबल इच्छा
श्रवण नक्षत्र के जातकों में नई चीजें जानने और समझने की उत्सुकता कम उम्र से ही दिखाई देने लगती है। ये किसी भी विषय को सतही तौर पर समझने के बजाय उसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करना पसंद करते हैं। पढ़ाई और ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में इनकी विशेष रुचि हो सकती है। 

सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा
इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को साफ दिल और ईमानदार स्वभाव का माना जाता है। ये अपनी बात और व्यवहार में पारदर्शिता रखना पसंद करते हैं। जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आने या किसी से धोखा मिलने के बावजूद अपने सिद्धांतों से समझौता करना इन्हें पसंद नहीं होता। 

Shravana Nakshatra born people personality 5 special qualities
प्रभावशाली व्यक्तित्व - फोटो : adobe stock

प्रभावशाली व्यक्तित्व
श्रवण नक्षत्र के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभाव छोड़ने वाला माना जाता है। इनकी बातचीत करने की शैली भी सहज और प्रभावी होती है। अपनी बात को सही तरीके से सामने रखने की क्षमता के कारण ये आसानी से लोगों से जुड़ जाते हैं। इनके स्वभाव और व्यवहार की वजह से इनके अच्छे मित्र भी बनते हैं।

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Shravana Nakshatra born people personality 5 special qualities
बेहतर सलाह देने की क्षमता - फोटो : adobe stock

बेहतर सलाह देने की क्षमता
गहरी समझ और चीजों को अलग-अलग पहलुओं से देखने की आदत इन्हें अच्छा सलाहकार बना सकती है। किसी परेशानी या विवाद की स्थिति में ये भावनाओं में बहने के बजाय परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसके समाधान के बारे में सोचना इनकी खासियत मानी जाती है।

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दयालु और मददगार स्वभाव - फोटो : adobe stock

दयालु और मददगार स्वभाव
श्रवण नक्षत्र के जातकों में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति देखने को मिलती है। जरूरत पड़ने पर ये लोगों की सहायता करने के लिए आगे आते हैं। दूसरों के सुख-दुख को समझना और उनके काम आना इनके स्वभाव का हिस्सा हो सकता है। समाजसेवा और परोपकार से जुड़े कार्यों में भी इनकी रुचि रहती है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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