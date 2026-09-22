फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Shukra Asta 2026 Venus Combust on September 23 Rises October 30 impact on all 12 zodiac signs

शुक्र अस्त 2026: 23 सितंबर से शुक्र होंगे अस्त, जानें सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव

Tue, 22 Sep 2026 11:44 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 22 Sep 2026 11:44 PM IST
सार

शुक्र ग्रह की चाल में इस समय बड़ा बदलाव आने वाला है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका सीधा असर प्रेम-रिश्तों से लेकर धन-दौलत और करियर तक हर पहलू पर देखने को मिल सकता है। दरअसल, 23 सितंबर 2026 को शुक्र ग्रह तुला राशि में रहते हुए अस्त हो जाएंगे और करीब 37 दिनों की लंबी अवधि के बाद 30 अक्टूबर 2026 को फिर से उदय होंगे।

विज्ञापन
Shukra Asta 2026 Venus Combust on September 23 Rises October 30 impact on all 12 zodiac signs
शुक्र अस्त - फोटो : amar ujala

शुक्र ग्रह की चाल में इस समय बड़ा बदलाव आने वाला है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका सीधा असर प्रेम-रिश्तों से लेकर धन-दौलत और करियर तक हर पहलू पर देखने को मिल सकता है। दरअसल, 23 सितंबर 2026 को शुक्र ग्रह तुला राशि में रहते हुए अस्त हो जाएंगे और करीब 37 दिनों की लंबी अवधि के बाद 30 अक्टूबर 2026 को फिर से उदय होंगे। सबसे खास बात यह है कि इसी बीच 3 अक्टूबर 2026 को शुक्र वक्री भी हो जाएंगे, यानी अस्त और वक्री दोनों स्थितियां एक साथ बनेंगी। ज्योतिष के जानकारों की मानें तो शुक्र की यह दुर्लभ स्थिति खासतौर पर तुला, मकर, मिथुन और वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ फलदायी साबित हो सकती है। आइए जानते हैं शुक्र अस्त का मतलब और सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

Shukra Asta 2026 Venus Combust on September 23 Rises October 30 impact on all 12 zodiac signs
शुक्र अस्त होने का क्या मतलब है? - फोटो : adobe stock

शुक्र अस्त होने का क्या मतलब है?
जब कोई ग्रह सूर्य के बेहद करीब आ जाता है, तो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण वह आकाश में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी स्थिति को ज्योतिष में ग्रह का 'अस्त' होना कहा जाता है। शुक्र जब अस्त होते हैं, तो उनकी शुभता और शक्ति कमजोर मानी जाती है, जिस वजह से इस दौरान विवाह, सगाई और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं।

Shukra Asta 2026 Venus Combust on September 23 Rises October 30 impact on all 12 zodiac signs
बड़े निवेश या उधार लेन-देन से फिलहाल बचना ही बेहतर रहेगा। - फोटो : amar ujala

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर के मोर्चे पर मेहनत का फल देने वाला साबित हो सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट या लक्ष्य पर काम कर रहे थे, उन्हें इस अवधि में सराहना और प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि, आर्थिक मामलों में इस दौरान विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी वित्तीय फैसला नुकसानदायक हो सकता है। बड़े निवेश या उधार लेन-देन से फिलहाल बचना ही बेहतर रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
Shukra Asta 2026 Venus Combust on September 23 Rises October 30 impact on all 12 zodiac signs
किसी भी विवाद में धैर्य से काम लेना बेहद जरूरी रहेगा। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
चूंकि शुक्र वृषभ राशि के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए इनके अस्त होने का असर इस राशि के जातकों पर सबसे ज्यादा महसूस हो सकता है। इस दौरान मानसिक बेचैनी, आत्मविश्वास में कमी या पारिवारिक मोर्चे पर छोटी-मोटी अनबन की स्थिति बन सकती है। ऐसे में परिवार के सदस्यों से संवाद बनाए रखना और किसी भी विवाद में धैर्य से काम लेना बेहद जरूरी रहेगा। इस समय आत्म-नियंत्रण रखने वाले जातक स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हैं।

विज्ञापन
Shukra Asta 2026 Venus Combust on September 23 Rises October 30 impact on all 12 zodiac signs
अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे की रणनीति बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में सामाजिक जीवन में थोड़ी सुस्ती या मेल-मिलाप में कमी महसूस हो सकती है। दोस्तों या सामाजिक दायरे से जुड़ी गतिविधियां कम हो सकती हैं, लेकिन यह समय आत्मचिंतन और खुद को समझने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इस दौरान अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे की रणनीति बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। एकांत में बिताया गया समय मानसिक स्पष्टता लाएगा।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed