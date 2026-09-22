शुक्र अस्त 2026: 23 सितंबर से शुक्र होंगे अस्त, जानें सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव

1 of 14 शुक्र अस्त - फोटो : amar ujala







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शुक्र ग्रह की चाल में इस समय बड़ा बदलाव आने वाला है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका सीधा असर प्रेम-रिश्तों से लेकर धन-दौलत और करियर तक हर पहलू पर देखने को मिल सकता है। दरअसल, 23 सितंबर 2026 को शुक्र ग्रह तुला राशि में रहते हुए अस्त हो जाएंगे और करीब 37 दिनों की लंबी अवधि के बाद 30 अक्टूबर 2026 को फिर से उदय होंगे। सबसे खास बात यह है कि इसी बीच 3 अक्टूबर 2026 को शुक्र वक्री भी हो जाएंगे, यानी अस्त और वक्री दोनों स्थितियां एक साथ बनेंगी। ज्योतिष के जानकारों की मानें तो शुक्र की यह दुर्लभ स्थिति खासतौर पर तुला, मकर, मिथुन और वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ फलदायी साबित हो सकती है। आइए जानते हैं शुक्र अस्त का मतलब और सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

2 of 14 शुक्र अस्त होने का क्या मतलब है? - फोटो : adobe stock

शुक्र अस्त होने का क्या मतलब है?

जब कोई ग्रह सूर्य के बेहद करीब आ जाता है, तो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण वह आकाश में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी स्थिति को ज्योतिष में ग्रह का 'अस्त' होना कहा जाता है। शुक्र जब अस्त होते हैं, तो उनकी शुभता और शक्ति कमजोर मानी जाती है, जिस वजह से इस दौरान विवाह, सगाई और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं।

3 of 14 बड़े निवेश या उधार लेन-देन से फिलहाल बचना ही बेहतर रहेगा। - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर के मोर्चे पर मेहनत का फल देने वाला साबित हो सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट या लक्ष्य पर काम कर रहे थे, उन्हें इस अवधि में सराहना और प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि, आर्थिक मामलों में इस दौरान विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी वित्तीय फैसला नुकसानदायक हो सकता है। बड़े निवेश या उधार लेन-देन से फिलहाल बचना ही बेहतर रहेगा।

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4 of 14 किसी भी विवाद में धैर्य से काम लेना बेहद जरूरी रहेगा। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

चूंकि शुक्र वृषभ राशि के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए इनके अस्त होने का असर इस राशि के जातकों पर सबसे ज्यादा महसूस हो सकता है। इस दौरान मानसिक बेचैनी, आत्मविश्वास में कमी या पारिवारिक मोर्चे पर छोटी-मोटी अनबन की स्थिति बन सकती है। ऐसे में परिवार के सदस्यों से संवाद बनाए रखना और किसी भी विवाद में धैर्य से काम लेना बेहद जरूरी रहेगा। इस समय आत्म-नियंत्रण रखने वाले जातक स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हैं।

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5 of 14 अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे की रणनीति बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। - फोटो : amar ujala