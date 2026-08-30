राशिफल 31 अगस्त: सिंह और कुंभ राशि की बदल सकती है जिंदगी, नौकरी-व्यापार में मिल सकता है बड़ा आर्थिक लाभ

1 of 13 31 अगस्त का राशिफल - फोटो : amar ujala

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Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: अगस्त महीने का आखिरी दिन यानी 31 अगस्त 2026 कई राशियों के लिए नई उम्मीद, सफलता और खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। आज ग्रह-नक्षत्रों की चाल का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा। किसी राशि के जातकों को करियर और नौकरी में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं, तो किसी को व्यापार में लाभ और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है। इन राशियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के साथ अचानक कोई खुशखबरी या लाभ मिल सकता है। हालांकि कुछ राशियों को आज अपने खर्च, स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। तो चलिए जानते हैं सभी 12 राशि वालों के लिए 31 अगस्त 2026 का दिन कैसा रहेगा, किसे मिलेगा भाग्य का साथ और किस राशि को आज रहना होगा सतर्क।

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए उम्मीद और खुशियों की छोटी-छोटी सौगात लेकर आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही खबर मिल सकती है। वहीं, सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो दिलचस्पी जगाए। परिवार और रिश्तेदारों का साथ आपको मजबूत बनाएगा। बस बेवजह की बहस से खुद को दूर रखें। विद्यार्थियों के लिए भी राहत का समय है, मानसिक दबाव कम होगा और पढ़ाई पर ध्यान बेहतर लगेगा।

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वृषभ राशि

मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत आर्थिक स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभाएगी। पैसों से जुड़ी निजी बातें हर किसी से साझा न करें। शेयर मार्केट में कदम बढ़ाने से पहले अच्छी तरह सोच लें। किसी करीबी का अचानक आना पुरानी यादों को फिर से जीवंत कर सकता है। शाम को दोस्तों के साथ घूमने या छोटी-सी पार्टी का कार्यक्रम बन जाए तो दिन का मूड और भी खुशनुमा हो सकता है।

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मिथुन राशि

आज ऐसा लग सकता है जैसे मेहनत का परिणाम आखिरकार आपके सामने आने लगा है। सफलता के संकेत मजबूत हैं। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात दिल को खुशी देने के साथ भावुक भी कर सकती है। संतान की खुशी के लिए कोई जरूरी या पसंदीदा खरीदारी हो सकती है। खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आप स्थिति संभाल लेंगे। हां, किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों पर तुरंत भरोसा करना समझदारी नहीं होगी।

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