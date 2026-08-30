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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Weekly Love Horoscope 31 August to 06 September 2026 Predictions in Hindi Aries to Pisces

साप्ताहिक लव राशिफल: वृषभ-मीन के रिश्तों में आएगी मिठास, पार्टनर से बढ़ेगी नजदीकी, पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल

Sun, 30 Aug 2026 03:37 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 30 Aug 2026 03:37 PM IST
सार

Weekly Love Horoscope 31 August-06 September: यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से सभी राशियों के लिए खास रहने वाला है। कुछ लोगों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल।

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Weekly Love Horoscope 31 August to 06 September 2026 Predictions in Hindi Aries to Pisces
saptahik love rashifal - फोटो : amar ujala

Weekly Love Horoscope 31 August to 06 September 2026: 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का सप्ताह प्रेम और रिश्तों के मामले में कई नए अनुभव लेकर आ सकता है। इस दौरान किसी राशि के जातकों के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कुछ लोगों को छोटी-मोटी गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। सिंगल लोगों के लिए भी प्यार की नई शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं। जानें मेष से मीन तक इस सप्ताह आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी।

Weekly Love Horoscope 31 August to 06 September 2026 Predictions in Hindi Aries to Pisces
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक मेष लव राशिफल (Weekly Aries Love Horoscope):
सप्ताह की शुरुआत में आप भावनाओं को सामान्य से अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं। बिना कुछ कहे ही पार्टनर के मूड और मनोदशा को समझने में सफल रहेंगे। जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में सहज होंगे। हालांकि, जल्दबाजी में कही गई कोई सच्ची बात पार्टनर को आपकी अधीरता जैसी लग सकती है। शुक्र के प्रभाव से रिश्तों में चल रही उलझनें धीरे-धीरे कम होंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हर समस्या का समाधान तुरंत निकालने के बजाय पार्टनर को पर्याप्त समय और महत्व दें। सिंगल लोगों को किसी सीधी और सहज बातचीत के दौरान किसी खास व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हो सकता है। रिश्ते को समय दें और पहली मुलाकात को तुरंत गंभीर संबंध का नाम देने से बचें।

Weekly Love Horoscope 31 August to 06 September 2026 Predictions in Hindi Aries to Pisces
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक वृष लव राशिफल (Weekly Taurus Love Horoscope):
इस सप्ताह आपकी भावनाओं में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शुरुआत में परिवार या किसी करीबी व्यक्ति के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको अपने लिए थोड़ी निजी जगह की जरूरत महसूस हो सकती है। पार्टनर से आई इस छोटी दूरी को किसी बड़ी समस्या का रूप न दें। सप्ताह के शुरुआती दिनों में चंद्रमा के प्रभाव से आपके भीतर स्नेह और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुक्र का सहयोग भी बातचीत को बेहतर बनाएगा। रिलेशनशिप में हैं तो शांत मन से की गई बातचीत किसी पुरानी गलतफहमी को दूर कर सकती है। सिंगल लोग किसी दूसरे के पहल करने का इंतजार करने के बजाय खुद बातचीत शुरू करने की हिम्मत जुटा सकते हैं।

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Weekly Love Horoscope 31 August to 06 September 2026 Predictions in Hindi Aries to Pisces
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक मिथुन लव राशिफल (Weekly Gemini Love Horoscope):
इस सप्ताह आपकी सामाजिक सक्रियता का सकारात्मक असर प्रेम जीवन पर पड़ेगा। शुरुआत में परिवार या निजी मामलों के कारण आप थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं। कोशिश करें कि काम का तनाव आपके रिश्ते पर हावी न हो। दोस्तों और सामाजिक संपर्कों से आपको भावनात्मक मजबूती मिलेगी। शुक्र का प्रभाव प्रेम जीवन को हल्का-फुल्का और आकर्षक बनाएगा। सामाजिक मुलाकातों के दौरान किसी खास व्यक्ति से नजदीकी बढ़ सकती है। सप्ताह के अंत में आप अपनी भावनाओं को ज्यादा आसानी से जाहिर कर पाएंगे। सिंगल लोगों के लिए दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल सकती है। कपल्स को जिम्मेदारियों के साथ कुछ मजेदार पल बिताने पर भी ध्यान देना चाहिए।

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साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक कर्क लव राशिफल (Weekly Cancer Love Horoscope): 
सप्ताह की शुरुआत में आपका भावनात्मक और मददगार स्वभाव काफी मजबूत रहेगा। आसपास के लोग अपनी परेशानियां लेकर आपके पास आ सकते हैं, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण आप पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। कोशिश करें कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की परेशानियों को एक-दूसरे से अलग रखें। शुक्र का प्रभाव घर के माहौल में प्यार और सहजता बढ़ाएगा। इस सप्ताह हर छोटी बात का समाधान तलाशने की बजाय पार्टनर के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ने पर ध्यान दें। सिंगल लोगों को किसी सामाजिक कार्यक्रम या मुलाकात में अच्छा कनेक्शन मिल सकता है। कपल्स साथ में क्वालिटी टाइम बिताकर रिश्ते में गर्मजोशी बढ़ा सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपको कुछ समय अकेले रहकर खुद को रिचार्ज करने की जरूरत महसूस हो सकती है।

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