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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 12 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल 12 सितंबर: इन चार राशि वालों को मिलेगी बड़ी सफलता, धन लाभ होने के बनेंगे योग

Sat, 12 Sep 2026 06:14 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sat, 12 Sep 2026 06:14 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 12 september 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
 

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Today Prediction Horoscope of 12 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


मेष राशि वालों को धन लाभ हो सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को सामान्य दिनों की तुलना में बेहतर आज लाभ मिलने के संकेत हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे और दिनभर उत्साह और खुशी का माहौल बना रहेगा।
Today Prediction Horoscope of 12 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृष राशि
वृषभ राशि वालों को बड़ी सफलता की प्राप्ति आज होगी। अच्छा निवेश करने का अवसर मिल सकता है। आपके जरूरी कार्य समय पर पूरे होंगे। स्वास्थ्य भी सामान्य से बेहतर रहेगा। इसके अलावा किसी फर्म से नौकरी का प्रस्ताव मिलने की संभावना बन रही है।

Today Prediction Horoscope of 12 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज कोई दोस्त आपसे मिलने आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है। वहीं, रिश्तों में नई मिठास घुलेगी और आपसी समझ बेहतर होगी।

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Today Prediction Horoscope of 12 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज कर्क राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा, क्योंकि कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित होकर वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होने के संकेत हैं। कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।

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Today Prediction Horoscope of 12 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। इसके अलावा वहीं, ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर विचार-विमर्श करना पड़ सकता है। कला के क्षेत्र के प्रयास सफल होते दिखेंगे।

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