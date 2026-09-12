सूर्य गोचर 2026: कन्या राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, इन राशियों को करियर में मिलेगी बड़ी उपलब्धि और होगा लाभ

1 of 6 सूर्य का कन्या राशि में गोचर और प्रभाव - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष में सूर्य के गोचर का विशेष स्थान दिया जाता है। सूर्य अभी अपनी स्वराशि सिंह में हैं और 17 सितंबर 2026 को बुध के स्वामित्व वाली राशि कन्या में गोचर करेंगे। ज्योतिष में सूर्य के गोचर को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस तरह से 17 सितंबर को सूर्य का कन्या राशि में गोचर को कन्या संक्रांति कहा जाएगा। सूर्य के कन्या राशि में गोचर करने से बुध संग युति करते हुए बहुत ही शुभ बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य के कन्या राशि में गोचर करने और बुधादित्य राजयोग के निर्माण से कुछ राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने के संकेत हैं। सूर्य के गोचर करने से मिथुन, कन्या और मकर राशि वालों को सबसे अधिक लाभ होगा जिससे इन राशि के मान-सम्मान, धन प्राप्ति और उच्च पदों पर आसीन होने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं सूर्य के कन्या राशि में गोचर करने से किन-किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ होगा।

2 of 6 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर करने से यह आपके चौथे भाव में होगा। कुंडली का चौथा भाव केंद्र का, सुख-सुविधाओं का, घर, जमीन और संपत्ति आदि का कारक माना जाता है। ऐसे मे सूर्य के कन्या राशि में गोचर करने से कन्या राशि वालों को जमीन-जायदाद और घर से जुड़े मामलों में सुख की प्राप्ति होगी। इस दौरान किसी तरह की संपत्ति आदि की खरीदारी की कोई योजना बना सकते हैं। करियर के मोर्चे पर कामयाबी मिल सकती है। काम से सिलसिले में यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। वही सुख के भाव में सूर्य-बुध की युति से आपके सुख-साधनों की प्राप्ति हो सकती है।

3 of 6 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में होगा। कुंडली का लग्न भाव आपके व्यक्तित्व, स्वभाव, शक्ति और सेहत का होता है। ऐसे में आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस दौरन आपके कार्यक्षेत्र में सुखद बदलाव देखने को मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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4 of 6 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala

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