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7 सितंबर को बुध का कन्या राशि में गोचर, इन 6 राशियों के करियर और धन में आएगा उछाल

Sun, 06 Sep 2026 10:08 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 06 Sep 2026 10:08 PM IST
सार

बुध गोचर 2026: 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर से 6 राशियों के करियर में तरक्की और धन लाभ के नए अवसर बन सकते हैं।

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Mercury Enters Virgo on September 7 Bringing Career Growth and Financial Gains for These 6 Signs
Budh Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

Budh Gochar: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 सितंबर 2026 को बुध देव कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कन्या बुध की अपनी राशि होने के साथ-साथ उच्च राशि भी मानी जाती है। ऐसे में बुध का इस राशि में गोचर काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। बुध को बुद्धि, वाणी, शिक्षा, तर्क, व्यापार, लेन-देन और गणना आदि का कारक ग्रह माना जाता है। बुध के इस गोचर का असर शिक्षा, कारोबार, बैंकिंग, मीडिया, मार्केटिंग, लेखन और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुछ राशि के जातकों को इस दौरान करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां। 

Mercury Enters Virgo on September 7 Bringing Career Growth and Financial Gains for These 6 Signs
व्यापार से जुड़े लोगों को नए आइडिया पर काम करने का मौका मिलेगा। - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव को शिक्षा, बुद्धि, प्रेम, रचनात्मकता और संतान से संबंधित मामलों का कारक माना जाता है। इसलिए इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता में निखार देखने को मिल सकता है। किसी विषय को समझने और उसका सही समाधान निकालने की क्षमता बेहतर होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बढ़ेगी और परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। जो लोग किसी नए कोर्स या स्किल को सीखने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल हो सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए आइडिया पर काम करने का मौका मिलेगा। आपकी बनाई हुई रणनीति कारोबार में फायदा पहुंचा सकती है। निवेश या आर्थिक फैसले लेते समय भी आपकी समझदारी काम आएगी। हालांकि बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में लेने से बचना बेहतर रहेगा।

Mercury Enters Virgo on September 7 Bringing Career Growth and Financial Gains for These 6 Signs
घर में लंबे समय से अटका कोई काम पूरा हो सकता है। - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं। इस गोचर के दौरान बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव सुख-सुविधाओं, माता, घर, जमीन-जायदाद और पारिवारिक जीवन से जुड़ा होता है। ऐसे में इस अवधि में घरेलू जीवन से संबंधित कई मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है। घर में लंबे समय से अटका कोई काम पूरा हो सकता है। मकान, जमीन या वाहन से जुड़ी योजना बना रहे लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत बेहतर होगी और घर के महत्वपूर्ण मामलों में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा। काम के साथ-साथ परिवार के लिए समय निकालने का मौका भी मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल की व्यस्तता के बीच मानसिक रूप से सुकून देने वाले पल मिल सकते हैं। वहीं कारोबार करने वाले लोगों के लिए घर से जुड़े फैसले भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं।

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Mercury Enters Virgo on September 7 Bringing Career Growth and Financial Gains for These 6 Signs
आप अपनी बात दूसरों के सामने बेहतर तरीके से रखने में सफल रहेंगे। - फोटो : amarujala

कन्या राशि
बुध का यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए सबसे खास माना जा सकता है, क्योंकि बुध आपकी राशि में ही प्रवेश करेंगे और यहां अपनी उच्च स्थिति में रहेंगे। बुध आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जिसका संबंध व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, सोच और व्यवहार से होता है। इस दौरान आपकी बातचीत करने की शैली में प्रभाव नजर आ सकता है। आप अपनी बात दूसरों के सामने बेहतर तरीके से रखने में सफल रहेंगे। नौकरी या कारोबार में आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और लोग आपकी राय को गंभीरता से ले सकते हैं। करियर के मोर्चे पर भी नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। जो लोग लंबे समय से पदोन्नति या बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक खबर मिल सकती है। इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन या बातचीत से जुड़े कामों में भी आपकी स्थिति मजबूत रह सकती है। व्यापारियों के लिए नए सौदे और कारोबारी संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस समय अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना आपको दूसरों से बढ़त दिला सकता है।

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Mercury Enters Virgo on September 7 Bringing Career Growth and Financial Gains for These 6 Signs
कारोबारियों के लिए नए ग्राहक और नए कारोबारी संपर्क फायदेमंद रहेंगे। - फोटो : amarujala

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर एकादश भाव में होगा। एकादश भाव को आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संपर्कों से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस गोचर के दौरान आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कमाई के साधनों में वृद्धि हो सकती है। नौकरी करने वालों को वेतन बढ़ने, इंसेंटिव या किसी अतिरिक्त लाभ का मौका मिल सकता है। कारोबारियों के लिए नए ग्राहक और नए कारोबारी संपर्क फायदेमंद रहेंगे। पुराने परिचितों या संपर्कों के जरिए कोई महत्वपूर्ण काम बन सकता है। नेटवर्किंग से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो सही लोगों का सहयोग मिलने से उसे आगे बढ़ाना आसान हो सकता है। हालांकि आय बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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