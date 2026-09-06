7 सितंबर को बुध का कन्या राशि में गोचर, इन 6 राशियों के करियर और धन में आएगा उछाल

1 of 7 Budh Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

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Budh Gochar: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 सितंबर 2026 को बुध देव कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कन्या बुध की अपनी राशि होने के साथ-साथ उच्च राशि भी मानी जाती है। ऐसे में बुध का इस राशि में गोचर काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। बुध को बुद्धि, वाणी, शिक्षा, तर्क, व्यापार, लेन-देन और गणना आदि का कारक ग्रह माना जाता है। बुध के इस गोचर का असर शिक्षा, कारोबार, बैंकिंग, मीडिया, मार्केटिंग, लेखन और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुछ राशि के जातकों को इस दौरान करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां।

2 of 7 व्यापार से जुड़े लोगों को नए आइडिया पर काम करने का मौका मिलेगा। - फोटो : amarujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव को शिक्षा, बुद्धि, प्रेम, रचनात्मकता और संतान से संबंधित मामलों का कारक माना जाता है। इसलिए इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता में निखार देखने को मिल सकता है। किसी विषय को समझने और उसका सही समाधान निकालने की क्षमता बेहतर होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बढ़ेगी और परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। जो लोग किसी नए कोर्स या स्किल को सीखने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल हो सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए आइडिया पर काम करने का मौका मिलेगा। आपकी बनाई हुई रणनीति कारोबार में फायदा पहुंचा सकती है। निवेश या आर्थिक फैसले लेते समय भी आपकी समझदारी काम आएगी। हालांकि बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में लेने से बचना बेहतर रहेगा।

3 of 7 घर में लंबे समय से अटका कोई काम पूरा हो सकता है। - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं। इस गोचर के दौरान बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव सुख-सुविधाओं, माता, घर, जमीन-जायदाद और पारिवारिक जीवन से जुड़ा होता है। ऐसे में इस अवधि में घरेलू जीवन से संबंधित कई मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है। घर में लंबे समय से अटका कोई काम पूरा हो सकता है। मकान, जमीन या वाहन से जुड़ी योजना बना रहे लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत बेहतर होगी और घर के महत्वपूर्ण मामलों में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा। काम के साथ-साथ परिवार के लिए समय निकालने का मौका भी मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल की व्यस्तता के बीच मानसिक रूप से सुकून देने वाले पल मिल सकते हैं। वहीं कारोबार करने वाले लोगों के लिए घर से जुड़े फैसले भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं।

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4 of 7 आप अपनी बात दूसरों के सामने बेहतर तरीके से रखने में सफल रहेंगे। - फोटो : amarujala

कन्या राशि

बुध का यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए सबसे खास माना जा सकता है, क्योंकि बुध आपकी राशि में ही प्रवेश करेंगे और यहां अपनी उच्च स्थिति में रहेंगे। बुध आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जिसका संबंध व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, सोच और व्यवहार से होता है। इस दौरान आपकी बातचीत करने की शैली में प्रभाव नजर आ सकता है। आप अपनी बात दूसरों के सामने बेहतर तरीके से रखने में सफल रहेंगे। नौकरी या कारोबार में आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और लोग आपकी राय को गंभीरता से ले सकते हैं। करियर के मोर्चे पर भी नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। जो लोग लंबे समय से पदोन्नति या बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक खबर मिल सकती है। इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन या बातचीत से जुड़े कामों में भी आपकी स्थिति मजबूत रह सकती है। व्यापारियों के लिए नए सौदे और कारोबारी संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस समय अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना आपको दूसरों से बढ़त दिला सकता है।

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5 of 7 कारोबारियों के लिए नए ग्राहक और नए कारोबारी संपर्क फायदेमंद रहेंगे। - फोटो : amarujala