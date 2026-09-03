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राशिफल 04 सितंबर: तुला और धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मिल सकता है लाभ
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
Published by: श्वेता सिंह
Updated Thu, 03 Sep 2026 04:03 PM IST
सार
4 सितंबर 2026 का आज का राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा? जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के करियर, धन, प्रेम और सेहत से जुड़े आज के राशिफल की खास भविष्यवाणी।
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4 सितंबर का राशिफल
- फोटो : amar ujala
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Today Horoscope: 4 सितंबर 2026 का दिन सभी राशियों के लिए कई नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर आपके करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों को काम में सफलता और धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 4 सितंबर 2026 को आपका दिन कैसा रहेगा, आज किन कामों में सफलता मिल सकती है, धन लाभ के क्या योग हैं, प्रेम और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और किन मामलों में सावधानी बरतनी होगी, तो पढ़ें आज का राशिफल। यहां जानें आज की भविष्यवाणी, शुभ संकेत।
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आज का राशिफल
- फोटो : amar ujala
मेष राशि
आज भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच तनाव थोड़ा थका सकता है, लेकिन धैर्य ही आपको संभाले रखेगा। किसी पुराने रोग की परेशानी दोबारा उभर सकती है, इसलिए सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। नया वाहन खरीदने का विचार है तो हर पहलू अच्छी तरह जांच लें। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से नुकसान हो सकता है। परिवार से किया कोई वादा आज निभाना आपकी प्राथमिकता बन सकता है।
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आज का राशिफल
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वृषभ राशि
आज का दिन खुशियों, मौज-मस्ती और नई शुरुआत की खूबसूरत वजहें लेकर आएगा। आपकी रचनात्मक सोच लोगों का ध्यान खींचेगी और नए लोगों से दोस्ती भी हो सकती है। हालांकि, बढ़ते खर्च बजट को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इसलिए खर्च सोच-समझकर करें। अविवाहित लोगों के जीवन में प्यार की नई दस्तक दिल को खुश कर सकती है। परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी मिलने से घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा।
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आज का राशिफल
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मिथुन राशि
आज आपकी वाणी ही आपकी ताकत भी बनेगी और परीक्षा भी ले सकती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में कही गई बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए बोलने से पहले अच्छी तरह सोचें। ऑनलाइन खरीदारी करते समय विशेष सावधानी रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें और जरूरी जांच पूरी करें। मन बार-बार भटक सकता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश करें।
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आज का राशिफल
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कर्क राशि
आज सुख-सुविधाओं और पारिवारिक खुशियों में बढ़ोतरी के संकेत हैं। परिवार के लोग आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार मिल सकता है। मेहनत का फल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि, पुराने लेन-देन का कोई मामला थोड़ी चिंता दे सकता है। घर में नया वाहन खरीदने या किसी बड़ी सुविधा को जोड़ने की योजना बन सकती है, जिससे परिवार में उत्साह बढ़ेगा।
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