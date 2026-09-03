Krishna Janmashtami 2026: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस खास अवसर पर भक्त भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना कर उनका पंचामृत से अभिषेक करते हैं। साथ ही प्रभु का सुंदर श्रृंगार कर माखन-मिश्री समेत 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को है। इस दिन कई शुभ योगों का संयोग भी बन रहा है। साथ ही, बड़ी संख्या में भक्त भगवान श्रीकृष्ण के लिए उपवास भी रखते हैं और मध्यरात्रि में पूजा के बाद व्रत का पारण करने का विधान है। ऐसे में आइए जन्माष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, भोग और चंद्रोदय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को जानते हैं।
कृष्ण जन्माष्टमी पर कब करें पूजा और क्या लगाएं भोग ? जानें शुभ मुहूर्त से चांद निकलने तक की पूरी जानकारी
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 03 Sep 2026 11:43 AM IST
सार
Krishna Janmashtami 2026: शुभ संयोग में इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को है। ऐसे में आइए इस दिन के महत्व, पूजन विधि और भोग को विस्तार से जानते हैं।
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