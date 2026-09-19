बुध-गुरु की शुभ दृष्टि से खुलेगा तरक्की का रास्ता, इन 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं कमाई और तरक्की के रास्ते

Budh Guru Yog Rashifal: वैदिक ज्योतिष में बुध और गुरु को शुभ ग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बुध को बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है, जबकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार से जुड़े हैं। जब इन दोनों ग्रहों के बीच शुभ संबंध बनता है, तो इसका प्रभाव जातकों की सोच, निर्णय क्षमता और आर्थिक मामलों पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 22 सितंबर 2026 से बुध और गुरु के बीच लाभ दृष्टि का निर्माण होने जा रहा है। यह स्थिति तब बनती है जब दोनों ग्रह एक-दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। ज्योतिष में इस तरह के ग्रह संबंध को अनुकूल माना जाता है। माना जाता है कि बुध और गुरु की यह स्थिति ज्ञान और समझ का सही इस्तेमाल करने, स्मार्ट तरीके से काम करने और नए अवसरों को पहचानने में मदद कर सकती है। इस दौरान कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिस्थितियां बन सकती हैं। तो आइए जानते हैं, कौन-सी 4 राशियों के लिए बुध-गुरु की यह लाभ दृष्टि खास रह सकती है।
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पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले में भी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से बात आगे बढ़ सकती है।
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वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध और गुरु की लाभ दृष्टि आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकती है। बैंकिंग, वित्त, रियल एस्टेट या पारिवारिक कारोबार से जुड़े लोगों को विशेष अवसर मिल सकते हैं। आपकी संवाद शैली प्रभावशाली रहेगी, जिससे कामकाज से जुड़ी कई अड़चनें दूर हो सकती हैं। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले में भी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से बात आगे बढ़ सकती है।
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कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और समझदारी लोगों का ध्यान खींच सकती है।
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मिथुन राशि
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए इस राशि पर इस योग का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। आपकी सोचने-समझने और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है। मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, आईटी और साझेदारी से जुड़े काम करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और समझदारी लोगों का ध्यान खींच सकती है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने से करियर या कारोबार में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। पारिवारिक वातावरण भी सामान्य और सुखद रहने की संभावना है।
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नौकरीपेशा जातकों को अपने काम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है।
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कन्या राशि
कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं और बुध-गुरु का यह संबंध आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान तर्कशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होने के कारण कामकाज में स्पष्टता आएगी। शिक्षा, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और वित्तीय क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को अपने काम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। आपकी उपलब्धियों को पहचान मिलने या किसी सम्मान से जुड़े अवसर बनने की संभावना भी है।
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किसी पुराने कानूनी विवाद में राहत मिलने की संभावना है।
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धनु राशि
धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए बुध-गुरु का यह शुभ संबंध आपके करियर और सामाजिक जीवन के लिए अहम रह सकता है। विदेश से जुड़े काम या विदेशी कंपनियों से जुड़े प्रोजेक्ट में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। आपकी सामाजिक पहचान बढ़ेगी और नए संपर्क भविष्य में करियर या कारोबार के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। किसी पुराने कानूनी विवाद में राहत मिलने की संभावना है। रिश्तों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार का समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।