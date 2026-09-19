बुध-गुरु की शुभ दृष्टि से खुलेगा तरक्की का रास्ता, इन 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं कमाई और तरक्की के रास्ते

1 of 5 लाभ दृष्टि योग - फोटो : amar ujala







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2 of 5 पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले में भी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से बात आगे बढ़ सकती है। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध और गुरु की लाभ दृष्टि आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकती है। बैंकिंग, वित्त, रियल एस्टेट या पारिवारिक कारोबार से जुड़े लोगों को विशेष अवसर मिल सकते हैं। आपकी संवाद शैली प्रभावशाली रहेगी, जिससे कामकाज से जुड़ी कई अड़चनें दूर हो सकती हैं। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले में भी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से बात आगे बढ़ सकती है।

3 of 5 कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और समझदारी लोगों का ध्यान खींच सकती है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए इस राशि पर इस योग का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। आपकी सोचने-समझने और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है। मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, आईटी और साझेदारी से जुड़े काम करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और समझदारी लोगों का ध्यान खींच सकती है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने से करियर या कारोबार में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। पारिवारिक वातावरण भी सामान्य और सुखद रहने की संभावना है।

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4 of 5 नौकरीपेशा जातकों को अपने काम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं और बुध-गुरु का यह संबंध आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान तर्कशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होने के कारण कामकाज में स्पष्टता आएगी। शिक्षा, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और वित्तीय क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को अपने काम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। आपकी उपलब्धियों को पहचान मिलने या किसी सम्मान से जुड़े अवसर बनने की संभावना भी है।

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5 of 5 किसी पुराने कानूनी विवाद में राहत मिलने की संभावना है। - फोटो : amar ujala