फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Budh Guru Yog Brings Positive Changes for These 4 Zodiac Signs Know the Impact in hindi

बुध-गुरु की शुभ दृष्टि से खुलेगा तरक्की का रास्ता, इन 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं कमाई और तरक्की के रास्ते

Sat, 19 Sep 2026 10:47 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 19 Sep 2026 10:47 PM IST
सार

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क और संवाद का कारक माना जाता है, जबकि गुरु ज्ञान और विस्तार से जुड़े हैं। इन दोनों ग्रहों की शुभ स्थिति से कुछ राशियों को करियर, धन और कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है।

विज्ञापन
Budh Guru Yog Brings Positive Changes for These 4 Zodiac Signs Know the Impact in hindi
लाभ दृष्टि योग - फोटो : amar ujala

Budh Guru Yog Rashifal: वैदिक ज्योतिष में बुध और गुरु को शुभ ग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बुध को बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है, जबकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार से जुड़े हैं। जब इन दोनों ग्रहों के बीच शुभ संबंध बनता है, तो इसका प्रभाव जातकों की सोच, निर्णय क्षमता और आर्थिक मामलों पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 22 सितंबर 2026 से बुध और गुरु के बीच लाभ दृष्टि का निर्माण होने जा रहा है। यह स्थिति तब बनती है जब दोनों ग्रह एक-दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। ज्योतिष में इस तरह के ग्रह संबंध को अनुकूल माना जाता है। माना जाता है कि बुध और गुरु की यह स्थिति ज्ञान और समझ का सही इस्तेमाल करने, स्मार्ट तरीके से काम करने और नए अवसरों को पहचानने में मदद कर सकती है। इस दौरान कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिस्थितियां बन सकती हैं। तो आइए जानते हैं, कौन-सी 4 राशियों के लिए बुध-गुरु की यह लाभ दृष्टि खास रह सकती है।


अक्तूबर में गुरु गोचर से बदलेगी इन 4 राशियों की आर्थिक स्थिति, धन, नौकरी और कारोबार में बनेंगे अच्छे योग
साल 2027 में शनि की चाल में होगा बड़ा परिवर्तन, इस राशि से खत्म होगी साढ़ेसाती और शुरू होगा अच्छा समय
Budh Guru Yog Brings Positive Changes for These 4 Zodiac Signs Know the Impact in hindi
पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले में भी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से बात आगे बढ़ सकती है। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध और गुरु की लाभ दृष्टि आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकती है। बैंकिंग, वित्त, रियल एस्टेट या पारिवारिक कारोबार से जुड़े लोगों को विशेष अवसर मिल सकते हैं। आपकी संवाद शैली प्रभावशाली रहेगी, जिससे कामकाज से जुड़ी कई अड़चनें दूर हो सकती हैं। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले में भी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से बात आगे बढ़ सकती है।

Budh Guru Yog Brings Positive Changes for These 4 Zodiac Signs Know the Impact in hindi
कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और समझदारी लोगों का ध्यान खींच सकती है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए इस राशि पर इस योग का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। आपकी सोचने-समझने और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है। मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, आईटी और साझेदारी से जुड़े काम करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और समझदारी लोगों का ध्यान खींच सकती है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने से करियर या कारोबार में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। पारिवारिक वातावरण भी सामान्य और सुखद रहने की संभावना है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Budh Guru Yog Brings Positive Changes for These 4 Zodiac Signs Know the Impact in hindi
नौकरीपेशा जातकों को अपने काम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। - फोटो : amar ujala

कन्या राशि 
कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं और बुध-गुरु का यह संबंध आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान तर्कशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होने के कारण कामकाज में स्पष्टता आएगी। शिक्षा, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और वित्तीय क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को अपने काम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। आपकी उपलब्धियों को पहचान मिलने या किसी सम्मान से जुड़े अवसर बनने की संभावना भी है।

विज्ञापन
Budh Guru Yog Brings Positive Changes for These 4 Zodiac Signs Know the Impact in hindi
किसी पुराने कानूनी विवाद में राहत मिलने की संभावना है। - फोटो : amar ujala

धनु राशि
धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए बुध-गुरु का यह शुभ संबंध आपके करियर और सामाजिक जीवन के लिए अहम रह सकता है। विदेश से जुड़े काम या विदेशी कंपनियों से जुड़े प्रोजेक्ट में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। आपकी सामाजिक पहचान बढ़ेगी और नए संपर्क भविष्य में करियर या कारोबार के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। किसी पुराने कानूनी विवाद में राहत मिलने की संभावना है। रिश्तों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार का समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed