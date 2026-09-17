Surya Gochar 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और उनका गोचर व्यक्ति के आत्मविश्वास, मान-सम्मान और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। मान्यता है कि, सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका व्यापक प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलता है। खासतौर पर मित्र की राशि में प्रवेश विशेष माना जाता है, क्योंकि इसका संयोग जातकों के लिए लाभ के संकेत लेकर आता है। यही कारण है कि, उनका कन्या गोचर बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है, क्योंकि सूर्य और बुध में गहरी मित्रता का भाव है। बता दें, इस साल सूर्य 17 सितंबर 2026 को कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। संयोग से इस राशि में बुध पहले से ही विराजमान हैं। ऐसे में सूर्य और बुध की यह स्थिति कुछ राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकती है। इस दौरान जातकों को नौकरी, निवेश और करियर से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। साथ ही, जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।