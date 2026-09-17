Surya Gochar 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और उनका गोचर व्यक्ति के आत्मविश्वास, मान-सम्मान और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। मान्यता है कि, सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका व्यापक प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलता है। खासतौर पर मित्र की राशि में प्रवेश विशेष माना जाता है, क्योंकि इसका संयोग जातकों के लिए लाभ के संकेत लेकर आता है। यही कारण है कि, उनका कन्या गोचर बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है, क्योंकि सूर्य और बुध में गहरी मित्रता का भाव है। बता दें, इस साल सूर्य 17 सितंबर 2026 को कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। संयोग से इस राशि में बुध पहले से ही विराजमान हैं। ऐसे में सूर्य और बुध की यह स्थिति कुछ राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकती है। इस दौरान जातकों को नौकरी, निवेश और करियर से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। साथ ही, जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।
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मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को मनचाहा लाभ मिलता दिख रहा है। घर और बाहर दोनों जगह आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है। अगर आप करियर को लेकर परेशान चल रहे थे, तो इस दौरान कोई बड़ा और सकारात्मक अपडेट मिल सकता है। इस समय आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, जिसका आपको कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। मिथुन राशि के लोग कला से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। सेहत अच्छी रहेगी और परिवार के सदस्यों का भरपूर साथ मिलेगा।
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों को नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता भी सामने आएगी। आय के नए-नए अवसर मिलने के योग हैं। अतिरिक्त आय के कई तरह के सुनहरे मौके मिलेंगे। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है।
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कन्या राशि
कन्या राशि वालों का भाग्योदय हो सकता है। मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिलने की इच्छा पूरी हो सकती है। इस दौरान भाग्य का साथ मिलने से कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में बड़ा निखार आ सकता है। करियर से जुड़े मामलों में भी आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और क्षमता की प्रशंसा होगी। उच्च पदों पर बैठे लोगों से भी आपको सराहना मिल सकती है।
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मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह समय खास रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा और उन्हें पढ़ाई में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। शिक्षा से जुड़े मामलों में मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा। आपकी समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य में बड़ा फायदा दे सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं।
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