अक्तूबर में कई ग्रहों के राशि परिवर्तन से इन राशियों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, मिलेगा भाग्य का साथ

1 of 6 अक्तूबर माह की भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला







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अक्तूबर का महीना ज्योतिषीय घटनाक्रम के हिसाब से बहुत ही खास रहने वाला है। इस माह में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन, चाल और नक्षत्रों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस माह सूर्य, गुरु और शुक्र जैसे प्रमुख अपनी राशि बदलेंगे। 17 अक्तूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। फिर 31 अक्तूबर को गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे और उसके एक दिन पहले शुक्र उदय होंगे। अक्तूबर में ग्रहों-नक्षत्रों की स्थितियों में बदलाव कई राशियों के जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं और आर्थिक मामलों में तेजी लाएगा, करियर में ऊंचा मुकाम मिल सकता है। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं अक्तूबर के महीने में किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

2 of 6 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए अक्तूबर माह बहुत ही अच्छी बीतेगा। इस माह आपको एक साथ कई तरह के शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर रह सकती है। इस माह आपकी कई तरह के इच्छाएं पूरी होने के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है।

3 of 6 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

अक्तूबर माह में कई ग्रहों के गोचर करने से कर्क राशि वालों को बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी क्योंकि आपको आय के कई तरह के अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति में अच्छे और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपके बैंक-बैलेंस में वृद्धि के योग हैं। आपको भौतिक सुख-सुविधओं की प्राप्ति इस माह हो सकती है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सेहत अच्छी रहेगी और परिवार के सदस्यों का भरपूर साथ मिलेगा।

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4 of 6 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को अक्तूबर माह बहुत ही शुभ साबित हो सकता है। इस राशि के जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और उनकी कड़ी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में बड़ा निखार आ सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए कुछ बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकारी कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस दौरान आपके रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है।

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5 of 6 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala