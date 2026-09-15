21 सितंबर तक इन तीन राशि वालों का समय रहेगा गोल्डन, धन लाभ और मनचाही नौकरी के बनेंगे योग

Mercury Transit in Moon Nakshatra Horoscope 2026: बुध इस समय अपनी राशि कन्या में विराजमान हैं और हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध के अपनी ही राशि में होने से उन्हें बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। इसके अलावा चंद्रमा के नक्षत्र में उनका गोचर भी जातकों के लिए शुभ परिणाम के संकेत दे रहा है। ज्योतिषियों की मानें, तो बुध इस नक्षत्र में 21 सितंबर तक रहेंगे। ऐसे में तब तक का समय कुछ राशि वालों के लिए नए अवसर और आगे बढ़ने के मौके लेकर आ सकता है। बुध का प्रभाव व्यापार, करियर और निवेश से जुड़े मामलों में अच्छे लाभ के योग बना सकता है। साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलने के भी संकेत हैं। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।