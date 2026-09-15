21 सितंबर तक इन तीन राशि वालों का समय रहेगा गोल्डन, धन लाभ और मनचाही नौकरी के बनेंगे योग

Mercury Transit in Moon Nakshatra Horoscope 2026: बुध इस समय अपनी राशि कन्या में विराजमान हैं और हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध के अपनी ही राशि में होने से उन्हें बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। इसके अलावा चंद्रमा के नक्षत्र में उनका गोचर भी जातकों के लिए शुभ परिणाम के संकेत दे रहा है। ज्योतिषियों की मानें, तो बुध इस नक्षत्र में 21 सितंबर तक रहेंगे। ऐसे में तब तक का समय कुछ राशि वालों के लिए नए अवसर और आगे बढ़ने के मौके लेकर आ सकता है। बुध का प्रभाव व्यापार, करियर और निवेश से जुड़े मामलों में अच्छे लाभ के योग बना सकता है। साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलने के भी संकेत हैं। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।
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Mercury Transit in Moon Nakshatra Horoscope 2026
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मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को इस दौरान मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी और उनके साथ मिलकर कोई अच्छा काम करने का अवसर मिल सकता है। निर्णय लेने की क्षमता में मजबूती आएगी। परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। ज्ञान और विद्या का विकास होगा, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। नए अवसरों को पहचानकर आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा। विवाह के प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं।
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों को इस समय बड़ी सफलता मिल सकती है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा और इससे कई महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी। करियर को नई दिशा देने में सफल रहेंगे। पुराने निवेश से लाभ का रास्ता खुल सकता है। नौकरी में आपको साथी और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसानी से पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समझदारी की सराहना भी हो सकती है।
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कन्या राशि
कन्या राशि वालों को निवेश से लाभ मिलता दिख रहा है। व्यापारियों को कोई अच्छा सौदा मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। क्रश के लिए कोई उपहार मिलने की अधिक संभावनाएं हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। विदेशी क्षेत्र से भी आपको फायदा मिल सकता है। इस समय कोई आपसे मिलने भी आ सकता है।करियर में नए अवसर मिलने के साथ आपकी योजनाओं को गति मिल सकती है।
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