राजयोग 2026: गुरु-चंद्रमा युति से बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन चार राशि वालों को मिलेंगी अच्छी खबरें

1 of 5 Gajkesari Rajyog 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







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वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रह समय-समय पर गोचर करते हैं जिससे दूसरे ग्रहों संग युति का निर्माण होता है। इसी क्रम में अक्तूबर माह में कई ग्रहों की युति होगी। पंचांग के अनुसार, 4 अक्तूबर 2026 को चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में गोचर करेंगे और जहां पहले से गुरु विराजमान हैं, इस तरह से कर्क राशि में गुरु और चंद्रमा की युति बनेंगे। ज्योतिष में गुरु-चंद्रमा की युति को बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु और चंद्रमा की युति होने से गजकेसरी योग का निर्माण होता है। इस योग से आर्थिक लाभ, ज्ञान में वृद्धि, मान-सम्मान की प्राप्ति होती है। पंचांग गणना के अनुसार, 4 अक्तूबर को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जहां पर पहले से गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं। यह युति 6 अक्तूबर तक रहेगी, जिससे इस दौरान कई राशियों को शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। आइए जानते हैं कौन-कौन सी राशियां हैं जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली होंगी।

2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव

मेष राशि वालों के ऊपर गजकेसरी राजयोग का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आय के नए-नए स्त्रोत, धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ, नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में नई तरह की जिम्मेदारी और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान निवेश से आपको अच्छा लाभ हो सकता है।

3 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि पर प्रभाव

मिथुन राशि वालों के लिए गुरु-चंद्रमा का संयोग आपके लिए धन और पारिवारिक मामलों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम दे सकता है। अचानक आर्थिक लाभ के योग बनेंगे जिससे एक साथ कई तरह के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में नए तरह के संपर्कों का लाभ आपको मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और आय में वृद्धि के योग बन सकते हैं।

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4 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि पर गजकेसरी योग का प्रभाव

कर्क राशि में गजकेसरी राजयोग का विशेष महत्व होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि और आर्थिक मामलों में बेहतर सुधार के अवसर मिल सकते हैं। करियर-कारोबार में आपको नई तरह की जिम्मेदारियां मिल सकती है। कारोबार में कोई अच्छी डील और नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में घर के सदस्यों संग प्यार, सुख और शांति की संभावना है।

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5 of 5 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala