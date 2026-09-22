साल खत्म होने तक इन 4 राशि वालों पर रहेगी राहु-केतु की विशेष कृपा, मनचाही कमाई से लेकर पूरे होंगे कई सपने

Rahu-Ketu Gochar 2026: साल के अंत में राहु-केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा केतु सिंह से कर्क राशि में अपना स्थान लेंगे। इन दोनों ग्रहों के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले तक का समय कुछ राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा। इनपर राहु-केतु की विशेष कृपा बनी रहने वाली है। इनके प्रभाव से इन 4 राशि के जातकों के करियर और कारोबार में सफलता के योग बनेंगे। साथ ही, आर्थिक स्थिति में सुधार पहले से अधिक महसूस होगा। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।
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वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। करियर को लेकर आपकी जो अपेक्षाएं हैं, वे पूरी होती नजर आ सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों को कोई नई डील मिलने के साथ नए और प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित करने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि, मकान या संपत्ति से जुड़े किसी पुराने मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। वहीं, आर्थिक मामलों में भी लाभ के अवसर बनेंगे।
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों की किस्मत चमक सकती है। इस दौरान आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होने के योग बनेंगे। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं। साथ ही मनचाही नौकरी मिलने की संभावना भी है। वहीं, संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। करियर में आगे बढ़ने के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों से आपको लाभ मिल सकता है।
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तुला राशि
तुला राशि वालों को संपत्ति की खरीदारी के लिए कुछ बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटके किसी काम में भी गति आ सकती है। छात्रों को सफलता पाने के लिए मेहनत और निरंतर प्रयास करना होगा, तभी मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे और अच्छा नाम कमाने का मौका मिल सकता है। घर-परिवार में आपका प्रभाव पहले की तुलना में अधिक बढ़ेगा।
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धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए भी यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों की मेहनत पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर पड़ सकती है और कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। सीनियर और सहयोगियों का अपेक्षित सहयोग मिल सकता है। करियर को लेकर भी अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस दौरान करियर में बदलाव और आगे बढ़ने के कई नए अवसर सामने आएंगे। रिश्तों में आपसी विश्वास और आकर्षण बढ़ेगा।
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