आज का राशिफल 17 सितंबर: वृषभ सहित इन राशि वालों के लिए परेशानियां लेकर आएगा दिन, पढ़ें सभी राशियों का हाल

मेष राशि
मेष राशि वालों को व्यापार में आज धैर्य से काम करना होगा। प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में दिन सामान्य रहेगा। इस समय नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं पर ध्यान देने से ही लाभ होगा।
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आज का राशिफल 17 सितंबर
- फोटो : अमर उजाला
वृषभ राशि
दिन आपके लिए परेशानियां लेकर आ सकता है। शाम के समय आपको घर-परिवार से जुड़े मामलों में आज थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। इसके अलावा यात्रा पर जाने के लिए किसी अनुभवी से बात भी करेंगे। वहीं, किसी बात को लेकर मन परेशान रह सकता है।
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आज का राशिफल 17 सितंबर
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मिथुन राशि
सेहत का आपको खास ध्यान रखना होगा। लाभ कमाने के अवसर हाथ से निकल सकते हैं, जिस कारण मन परेशान रहेगा। लेकिन प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में दिन बेहद सकारात्मक रहेगा। इस समय परिवार का सहयोग भी आपको खुश रखेगा।
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आज का राशिफल 17 सितंबर
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दिन नए संकेत लेकर आया है। हालांकि, व्यापार के मामलों में लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। प्रेम और संतान के मामले में सुखद स्थिति बनेगी।
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आज का राशिफल 17 सितंबर
- फोटो : daily rashifal
सिंह राशि
सिंह राशि वालों को व्यापार में बड़ा लाभ होने के योग हैं। आज मन को शांति मिलेगी लेकिन किसी रिश्ते के योग है, जिस कारण थोड़ी घबराहट होगी। व्यापार के मामले में शानदार परिणाम मिल सकते हैं।